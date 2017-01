El Polaco borró su foto romántica con Silvina Luna ¡a los 20 minutos!

El cantante de cumbia eliminó la romántica imagen con la modelo y Valeria Aquino explicó el porqué.

Que sí, que no, que sí, ¿que no? Después de vaaarios rumores de romance, El Polaco (29) y Silvina Luna (36) blanquearon su relación en la tarde del miércoles con sendas fotos melosas en sus cuentas de Instagram. En la postal de la modelo, el cantante aparecía dándole un beso en la mejilla, mientras que el ídolo tropical subió una imagen que lo mostraba bien pegado a la diosa. Sin embargo, el blanqueo duró lo que un suspiro…

Tan solo 23 minutos más tarde, ¡El Polaco borró la prueba de su cuenta oficial! y su exmujer, Valeria Aquino, explicó el polémico motivo. La joven, que fue madre de la pequeña Alma (3) con el músico, habló de la nueva relación en Los Ángeles de la Mañana. “No me parece nada cierto, qué quieren que les diga. No creo que sea prensa para la obra, más bien, creo que ella necesita prensa. Ahora que el Pola es la figura del verano, están todas trepándose un poquito”, comenzó picante Aquino, quien ya había publicado fuertes tweets sobre el tema.

“¿Chicos, no estaba de novia hasta la semana pasada? De golpe está feliz con nuevo chico. Es más una movida de prensa que está necesitando, pobre. El Pola es un eterno picaflor. Es un divino en un montón de cosas y en otras, no. Y una se cansa, la verdad”, agregó y, acto seguido, se refirió a la eliminación de la imagen. “Él ayer bajó la foto con ella en las redes sociales. A los 23 minutos, la borró. ¿Por qué no le preguntan por qué las borró? Yo sé por qué, él me llamó por teléfono y habló conmigo”, reveló la joven.

“Me dijo ‘nos estamos conociendo’. Y le dije ‘¿qué querés que hagamos una fiesta?’. El 24 de diciembre estuve allá en Carlos Paz con la gorda para pasar la Navidad con él. Y me tuve que volver porque él estaba ahí insistiendo. Él siempre puede probar con un montón de chicas y, cuando yo me doy la oportunidad con alguien, aparece y me llama a cualquier hora. Estaría bueno que a mí también me deje porque yo también merezco estar bien con alguien. Es inestable y cuando se entera algo de mí, aparece y me dice ‘negra, démonos otra oportunidad’. El Pola es un eterno picaflor, tiene una parla tremenda para enredarnos”, concluyó Aquino.