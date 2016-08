Prat Gay estimó que la inflación de agosto será “la más baja en 10 años”

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, aseguró que la inflación “está bajando muy fuerte”, y estimó que este mes reflejará su índice más bajo de la última década.

“En agosto, es muy posible que aún con la corrección de tarifas, la inflación apunte a menos del 1% mensual, que es el índice más bajo en diez años”, resaltó el funcionario.

A su criterio, “ya no es un tema la inflación. Hace dos meses era la única preocupación. Ahora, no sabemos cuánto va a ser este año, pero seguro que no va a llegar al 45%”.

En declaraciones a radio La Red, Prat Gay admitió que “si viene la readecuación de tarifas (de gas) después de la audiencia (del 16 de septiembre) seguramente ese número va a subir en octubre. Pero lo importante es la tendencia”.

Además, subrayó: “en el último mes se moderó muy fuerte el aumento de precios de alimentos. Esa era nuestra principal preocupación y ahora se ve con claridad. Estamos llegando a niveles más razonables”.

El ministro dijo también que “algunos empresarios se pasaron de rosca con los aumentos de precios y ahora venden menos”.

En este contexto, Prat Gay consideró que “es muy claro que después de las paritarias y la baja de la inflación, vamos al camino de recuperación de la economía”.

El jefe del Palacio de Hacienda admitió que, hasta el momento, “no se dieron las condiciones para una mesa de diálogo social” entre Gobierno, empresarios y sindicalistas, para discutir, por caso, la inflación y los salarios.

Pero consideró que, para enfrentar la suba de precios, “hay que empezar a darle cabida a productos de pymes y economías regionales para instaurar la competencia”.

“Muchas veces, el empresario argentino pide la competencia, pero que no sea en su sector”, aclaró.

En ese sentido, señaló que “con la inflación debajo del 1% mensual, no sería bueno reabrir las paritarias. Tenemos que reconocer que en esta segunda mitad del año va a mejorar el poder adquisitivo del salario”.

Con respecto al nivel de desempleo, el ministro comentó: “la tasa del 9,3% es alta. Pero no estamos seguros que sea más alta que la del año pasado, porque el INDEC, antes, truchaba los números”.

“Nosotros vemos que el empleo no cayó en el último año. Es cierto que hay sectores que están con dificultades, por ejemplo la construcción”, añadió.

En este marco, el funcionario elogió las políticas oficiales: “la gente podría estar mucho peor si no hubiésemos cambiado el rumbo. Tomamos la decisión de no hacer el ajuste porque sabíamos que había una delicada situación social”, destacó.

Asimismo, aseguró: “no le dejamos la libertad al mercado. Estamos aplicando políticas activas que tienen un costo fiscal que estamos dispuestos a pagar, porque es mucho más importante atender la situación social que cumplir con algún dictado de algún economista de derecha”.

“Dado lo que heredamos, estamos mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado”, concluyó.