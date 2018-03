El PRO comienza a cerrar filas detrás de la candidatura de Melchiori

Luego de algunas reuniones internas, en las que se limaron asperezas entre el propio ex presidente de la Sociedad Rural y el senador Nicolás Mattiauda, quien también tiene el deseo de ser candidato a la intendencia, las cosas aparecen más claras en el partido del Presidente. El radicalismo volvería a plantear la interna dentro de ese espacio.

Fueron tan solo 209 los votos –de poco más de 40 mil– que separaron a Martín Piaggio (FpV) del candidato de Cambiemos, Javier Melchiori, en la última elección por la intendencia de Gualeguaychú. Si bien en política cuatro años es una eternidad y existen muchas variables que pueden cambiar el rumbo de la elección del año que viene –la más relevante es el posible desdoblamiento en la provincia y la ciudad con respecto a la Nación–, es nombre cantado el de Melchiori para volver a ser el candidato de la oposición local.

Estas especulaciones comenzaron a darle lugar a las definiciones concretas cuando, días atrás, en una reunión desarrollada en el PRO de Gualeguaychú, se sentaron los dos aspirantes más fuertes que tiene el espacio en la ciudad: el propio Melchiori y el senador departamental Nicolás Mattiauda, quien también desea remplazar a Piaggio en Irigoyen 75 a partir del 10 de diciembre de 2019.

“El acercamiento existió. La relación es excelente entre Javier Melchiori y Nicolás Mattiauda, eso lo puedo confirmar”, aseguró el concejal Pablo Echandi, desde el bloque de Cambiemos, en una entrevista brindada a ElDía desde Cero. Y, ante el posible adelantamiento de las elecciones en la provincia y la ciudad, indicó: “si no definimos rápido, la campaña nos va a pasar por arriba”.

“En este contexto, me parece que lo mejor es cerrar líneas. Y el candidato que lo merece, porque ya lo demostró, es Javier Melchiori. Pero no está todo cerrado. No se ha hablado con las bases”, aclaró el legislador. Aunque puertas adentro ya está todo cocinado: Mattiauda dejará de lado sus aspiraciones personales en pos de garantizar la mejor elección posible para su espacio político, que sin lugar a dudas (los números del 2015 sostienen la afirmación) es la que garantiza el ex presidente de la Sociedad Rural de Guaelguaychú.

“Javier Melchiori es el mejor candidato para presentar en el 2019. Lo sigo sosteniendo. No hay nada de malo en eso”. Contundente, Echandi blanqueó, desde una postura personal, el reacomodamiento que se está dando en el seno del PRO local.

Será Melchiori el que finalmente se vuelva a enfrentar al candidato del radicalismo en la interna de Cambiemos. Ahora, resta saber si volverá a ser Darío Carrazza el que plantee la disputa en las PASO o nacerá otro candidato desde la UCR. Todavía falta mucho, pero todo indica que, al igual que en 2015, la interna opositora volverá a tener como protagonistas a Melchiori (PRO) y Carrazza (UCR).