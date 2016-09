Procesaron y embargaron a Boudou por la compra de autos de lujo

Boudou sufrió un nuevo revés judicial al quedar procesado por la compra de 19 automóviles de lujo cuando era ministro de Economía, pagados con sobreprecios a un empresario que era su amigo, según una resolución del juez federal Sergio Torres.

El fallo, que incluye también un embargo por 3 millones de pesos, complica la situación judicial del ex vicepresidente de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ya que, además, está cerca de ser enviado a juicio oral por supuesto cohecho en la causa que investiga la venta de la ex Ciccone Calcográfica y ya fue enviado a juicio por la falsificación de documentos de un automóvil Honda.

Ahora, Torres lo procesó sin prisión preventiva por “administración fraudulenta agravada” por la compra de esos 19 autos de alta gama y lo citó a una nueva declaración indagatoria en un desprendimiento de esta causa por la supuesta falsificación de un informe de la Sindicatura General de la Nación hecha para justificar la compra de los vehículos en el 2009, cuando se encontraba al frente del Palacio de Hacienda.

Para el juez, la compra fue un “capricho” que “no sólo implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y por un monto superior a la firma “GUIDO GUIDI SA” por una vinculación que se presenta particular, sino que, además, se trataba de comprar un automotor para uso particular para el Licenciado Amado Boudou.

Así consta en la resolución, a la que accedió Télam, en la que el magistrado también dio por probada tanto la amistad que existía entre Boudou y el empresario Guido Guidi, como el hecho de que uno de los vehículos fue destinado para su uso personal luego, en el Senado de la Nación, cuando encabezaba el cuerpo como vicepresidente de la Nación.

“Sin el aval de Amado Boduou, quien resultaba la máxima autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, una adjudicación en los términos que se viene relatando nunca hubiera prosperado”, concluyó el juez sobre el rol del entonces ministro de Economía, luego vicepresidente y, ahora, militante del partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo, el espacio político creado por el dirigente social Luis D’Elía, que es presidido por el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto.

Además, en el marco de este expediente que investiga la compra de 19 autos de lujo, también fue procesado por el juez Torres el ex secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Benigno Vélez, por el mismo delito que Boudou.

En tanto como partícipes necesarios quedaron procesados el ex director de Asuntos Administrativos de Economía, Álvaro Palencia Reffino; el ex titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo; y los empresarios de la concesionaria, Fernando y Guido Guidi.

Boudou y Vélez quedaron embargados por 3 millones de pesos; en tanto sobre los restantes procesados el magistrado dispuso un embargo por 2,5 millones de pesos.

La compra de los autos de alta gama en el 2009 fue por un total de 2.131.400 pesos y la flota -de la marca Volkswagen- estaba compuesta por trece vehículos modelo Bora, tres Passat y tres Vento.

“Surge de manera patente que el licenciado Boudou utilizó su cargo jerárquico como autoridad máxima del Ministerio de Economía para ordenar el trámite irregular pretendido, procurando no suscribir ni encabezar documento alguno del expediente administrativo, claro está, con miras de mostrarse ajeno a una maniobra que evidentemente no pudo ser llevada a cabo sino por su decisión y disposición de los recursos a tal fin”, agregó Torres en el fallo.

De hecho, el magistrado juzgó que la compra de los autos fue una “maniobra estratégicamente planeada” con un “·manejo de procedimientos y tiempos casi inaudito”.

A su vez, remarcó que uno de los vehículos, “casualmente uno de los de más alta gama (Passat 3.2 dominio INI 533) se encontraba asignado al Presidente del Honorable Senado de la Nación”, es decir, al propio Boudou.

El ex vicepresidente deberá volver a indagatoria ante Torres el 21 de septiembre próximo a las 12, por una nota de la Sigen del 21 de diciembre de 2009 que “resultó ser apócrifa” y que sirvió de base para realizar el trámite que avaló la compra de los autos de lujo.

También, de acuerdo con lo dispuesto por el juez, deberán ampliar su indagatoria por este hecho Reposo, el lunes 19; Fernando y Guido Guidi, el 20 de septiembre y Vélez, el 21 de septiembre, mismo día que Boudou.