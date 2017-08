“Prohibido”: polémica por un video inédito de Callejeros en Obras en 2004

El sello Pelo Music, compartió en sus redes, otra canción del show en Núñez.

Un nuevo video inédito de Callejeros fue subido a YouTube en la página oficial del sello Pelo Music. El tema “Prohibido”, grabado en julio de 2004 en Obras, forma parte de los temas que fueron mezclados y masterizados este año en Miami. El material estuvo guardado durante trece años, tras la tragedia de Cromañón, ocurrida cinco meses después de este show, será lanzado digitalmente por la compañía.

Hace una semana, el sello discográfico había compartido en sus redes la versión en vivo del tema “Una nueva noche fría”, parte de ese archivo inédito del concierto en Obras y había generado el repudio de los ex Callejeros: “Queremos expresar nuestro más profundo repudio a su difusión”, dice un momento el comunicado firmado por tres ex integrantes del grupo, Cristian Torrejón, Daniel Cardell y Patricio Fontanet . Mientras el video aviva nuevamente la polémica sobre la utilización de las bengalas en sus shows (se las puede ver en estos registros audiovisuales), su cantante Pato Fontanet cumple una condena de siete años de prisión en el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza, mientras que el baterista Eduardo Vázquez fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Wanda Taddei, en 2010.



El resto de los ex integrantes de Callejeros -los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy, más el saxofonista Juan Carbone- están trabajando en el primer disco de un nuevo proyecto musical llamado Nuestra Raza, una banda que se completa con Matías Forci (bajo) y Roberto Nicastro (batería). El bajista Christian Torrejón, Delgado y Carbone consiguieron hace tres semanas la libertad condicional luego de cumplir la mitad de sus condenas por su participación en la tragedia de Cromañón. Djerfy fue el primero en salir de la cárcel cuando obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.