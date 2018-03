El proyecto de aborto legal y gratuito contó con un récord de firmas

Entre pañuelos verdes, en un clima de alta expectativa y con la participación de diputados de todo el arco político, se oficializó la presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En un salón colmado de militantes feministas, se realizó este martes una conferencia de prensa en la que primó la esperanza de que el debate avance por primera vez hacia al recinto, siendo esta la séptima ocasión en la que la iniciativa ingresa al Congreso.

Durante la reunión, activistas de la Campaña destacaron el “récord histórico” de firmas al proyecto: un total de 71 legisladores de distintos bloques parlamentarios. Asimismo, adelantaron que dentro de un mes se presentará también en el Senado.

“En esta presentación hay olor a que lo vamos a tratar en el recinto y que vamos a salir con la media sanción de la Cámara de Diputados”, enfatizó la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), quien junto a sus pares Brenda Austin (UCR/Cambiemos), Mónica Macha (FpV-PJ) y Romina del Plá (PO/FIT) encabezan con su firma la iniciativa.

Donda confesó su “enorme alegría” porque “llegamos hasta acá”, y remarcó que los legisladores tienen la “responsabilidad” de que el debate llegue al recinto, “sin excusas”. Además, consideró que el eje de la discusión será apoyar entre “abortos clandestinos o el aborto seguro”; y dijo que el proyecto tiene “nombres y apellidos” como el de María Campos, una madre de cinco hijos que murió en Santiago del Estero, producto de realizarse esta práctica de forma clandestina.

“Los diputados y senadores no nos representamos a nosotros mismos. No es una cuestión de posicionamiento individual”, advirtió la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical), quien además rechazó de plano una eventual consulta popular. Al respecto, sentenció: “No es correcto. No queremos especulación; es una encuesta trucha, que extorsiona”.

Estuvieron presentes además los diputados Alejandra Martínez, Olga Rista (UCR/Cambiemos); Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Gabriela Estévez (FpV-PJ); Lucila De Ponti (PpV); Nathalia González Seligra y Nicolás del Caño (PTS/FIT), entre otros.

También participaron los legisladores porteños Myriam Bregman y Gabriel Solano (FIT) y los exdiputados María Elena Barbagelata, María José Lubertino, Gabriela Troiano, Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano