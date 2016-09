Pudo ser una tragedia: estudiantes cayeron del camión que los transportaba a su paseo

Sucedió ayer por la mañana con parte del alumnado de la escuela María América Barbosa. 32 chicos fueron atendidos en la Guardia del Hospital Centenario. Muchos de ellos con lesiones leves. Tres sufrieron traumatismos cráneo encefálicos, pero solo una de ellas permanece internada.

Se puede hablar de fortuna porque ninguna de las víctimas tuvo riesgo de vida, e incluso de los tres alumnos que resultaron con golpes en su cabeza, uno fue dado de alta ayer por la tarde y anoche se evaluaba a una joven que permanecía en la guardia próxima a ser dada de alta. A una tercera, que sufrió fractura de cráneo, la que tuvo la lesión más grave, se le practicó una tomografía computada y quedó alojada en sala común. Se iría a su casa en las próximas horas.

Un paseo que terminó mal

Aunque para el 21 de septiembre faltan unos días, la escuela María América Barbosa y otros colegios de la ciudad decidieron festejar ayer el Día del Estudiante. Como es tradición, los alumnos son trasladados a los lugares de recreación en camiones jaula, sin ningún tipo de seguridad.

Durante el trayecto hacia el balneario Los Pinos, un camión con acoplado que trasladaba a una parte del alumnado sufrió un percance. Cuando dobló hacia el este en la esquina de Boulevard Daneri y 2 de Abril, una de las puertas laterales cedió y más de 30 chicos cayeron al pavimento.

“El camión iba despacio, pero se ve que el chasis no era muy estable, entonces cuando dobló se inclinó para el costado; la puerta no resistió el peso de las personas y se abrió. Antes se había abierto la puerta del otro lado, pero la arreglaron enseguida, pero esta se ve que no aguantó”, indicó a ElDía uno de los estudiantes que viajaba en el rodado.

Cuando esto ocurrió, una gran cantidad de chicos cayeron al piso. “Nosotros empezamos a decirle que se levantaran inmediatamente por la gente que había quedado abajo”, agregó el adolescente, que detalló que en ese camión viajaban alumnos “de 1º, 2º, un par de 3º y un par de 6º”.

Bien por el Hospital

Inmediatamente ocurrido el accidente se desplegó un operativo para socorrer a las víctimas. Ante la emergencia atendida por el Servicio 107, los médicos y enfermeras de todas las áreas disponibles, e incluso de los consultorios externos en la Unidad Bicentenario, fueron derivados a la Guardia para dar la respuesta al ingreso masivo de pacientes.

Fueron 32 los menores atendidos en la Guardia, de los cuales 19 fueron trasladados desde el lugar del accidente en las ambulancias del Hospital. El resto llegaron por sus propios medios, acompañados de sus padres, después del mediodía.

El responsable de la Guardia del Hospital Centenario, Sergio Sack, informó tras el hecho y la llegada de los primeros pacientes, que de todos ellos, “uno está considerado en código rojo por un traumatismo cráneo-encefálico sin pérdida de conocimiento y sometido a todos los estudios pertinentes, es decir, una Tomografía Computada. El resto son código verde que se corresponde a lesiones leves, traumatismos simples y crisis emocional por la situación afrontada”.

El recordado caso de Paulina

El traslado de los estudiantes en camiones es casi distintivo de Gualeguaychú, es una tradición que en la actualidad es obsoleta y hasta debería erradicarse definitivamente. Mientras desde la Municipalidad se despliegan ordenanzas totalmente lógicas para salvaguardar la vida de automovilistas y motociclistas, se es permisivo en que todavía exista y se permita el traslado de menores arriba de camiones jaulas sin ningún tipo de seguridad.

En el año 1991 sucedió un hecho que marcó un llamado de atención. Paulina Pérez Fortunato, por aquel entonces alumna del Instituto Pío XII, sufrió un terrible accidente cuando su camión transitaba por calle 25 de Mayo.

En aquellos años era tradicional el ingreso de los camiones con los estudiantes de todos los colegios, que desfilaban por las calles céntricas de Gualeguaychú montados en las barandas de los acoplados.

Cuando el camión que transportaba a Paulina Pérez Fortunato dobló en calle Chile (hoy Chalup) le aprisionó la pierna contra un balcón. La lesión que sufrió la joven fue tan grave que necesitó de varias cirugías reconstructivas en Buenos Aires porque faltó muy poco para que perdiera su pierna.

A pesar de este grave hecho, los desfiles se siguieron realizando uno o dos años más por el centro de la ciudad. Luego se optó para que los rodados no entraran al centro y que los estudiantes lo hicieran a pie. Con los años y por las peleas que se sucedían entre los alumnos de diferentes colegios, se decidió la realización de paseos en distintas fechas para no coincidir con otros y evitar inconvenientes.

Ahora, con este hecho de ayer, muchos establecimientos educativos analizan qué es lo que harán para los festejos que se acercan.