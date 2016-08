Puiggari justificó los autocastigos como parte de las tradiciones penitenciales

El Arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, brindó una conferencia de prensa, tras el allanamiento realizado el jueves al convento de las Carmelitas Descalzas en Nogoyá.

Negó que haya torturas, sino que habló de la existencia de penitencias, que no son obligatorias • Se mostró sorprendido por lo “espectacular” del procedimiento policial.

Puiggari reconoció que las carmelitas de Nogoyá “son de las más estrictas, solo salen por una cuestión médica, grave, y se dedican a la oración, a la penitencia y al trabajo.

Explicó que tienen “un fuerte énfasis penitencial”, y acto seguido resaltó: “La penitencia es algo que Jesús nos pide a todos los cristianos”.

Tras admitir que “mantienen estas tradiciones penitenciales corporales”, aclaró que “no son torturas, no son obligatorias, libremente los que quieran pueden usar el cilicio”. Y descartó que los cilicios utilizados por las monjas sean los que se mostraron por los medios. “Es un alambre con unos pinchecitos, que no lastiman, no sacan sangre, molestan”, diferenció, e incluso aclaró que no lo usan siempre sólo “los viernes un ratito”. Sobre los látigos encontrados, también dijo que son “como una especie de cinta con la que a veces se pueden llegar a golpear”. No obstante, ante la pregunta sobre su compartía estas tradiciones, el arzobispo sostuvo: “Creo que hoy la Iglesia aspira a otro tipo de penitencia”.

Al referirse al procedimiento judicial, admitió: “Me asombra todo el escándalo que se ha hecho, porque no encuentro en qué crimen está tipificado, dicen privación de la libertad, pero son todas mayores de edad, todas libres. Ayer decían que estaban desnutridas, fue un médico de la policía y encontró que no estaban desnutridas”.

“Nunca he querido cuestionar la justicia, pero me llama la atención esto, sale un artículo en un diario, con todo el derecho, y casi automáticamente de oficio se decide esto de una manera espectacular. Nogoyá estaba conmocionada, era necesario tanto despliegue, yo no lo he visto en Paraná”. Explicó que debió comunicar lo sucedido a la Santa Sede, de quien dependen las carmelitas.

Acuerdo con la Santa Sede

Según indicó el Arzobispo de Paraná, “hay un acuerdo entre la Santa Sede y la Iglesia Argentina”, de lo que “ya está en conocimiento el gobierno y la Santa Sede”.

“Hay un concordato famoso que dice: en los problemas internos de la Iglesia, la Iglesia reconoce el código de derecho canónico para regirse. Entonces, por ejemplo si es un crimen, evidentemente actúa la Justicia, pero cuando son problemas que pueden estar sucediendo en una institución, la Iglesia es la que tiene que responder”.

Consultado por si es como violar una embajada, el Arzobispo aseguró: “No me animaría a decir que tanto, pero hay algo que ha sido desprolijo. Como en toda comunidad ustedes saben que hay problemas. Este convento está bajo jurisdicción del Papa”. (APFDigital)