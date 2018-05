“Pusimos metas demasiado optimistas “, admitió Macri

El Presidente consideró que “siempre he sido muy positivo y tal vez puse metas ambiciosas para todo”.

En conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri hizo una autocrítica al considerar que en su Gobierno “pusimos metas demasiado optimistas y tal vez eso irritó a alguien”.

“La autocrítica que me hago es que siempre he sido muy positivo. Tal vez puse metas ambiciosas para todos y no dijimos el diagnóstico duro”, sostuvo el jefe de Estado.

El Presidente también advirtió que el objetivo del gobierno nacional tras la tensión y turbulencia en el mercado se hará “sin ponernos metas tan ambiciosas, porque tiene que haber coherencia entre la baja del déficit y la baja” del índice de costo de vida.

Al responder preguntas de periodista, el mandatario se refirió a la crisis que atravesó el Gobierno en los últimos días, culpó al excesivo déficit fiscal y sostuvo: “No siento que como sociedad podíamos afrontar un ajuste profundo desde el primer día como plantean algunos. Tampoco la otra locura que dice que está todo bárbaro y que podemos seguir con este déficit, en el desorden absoluto que nos llevaba a una situación como Venezuela”.

“Los argentinos necesitan tener previsibilidad y tener la certeza de que este gasto descontrolado no los va a aplastar en el esfuerzo que están haciendo, soy el primero en reconocer ese esfuerzo por el que evitamos una crisis que nos hubiera llevado al 2001”.

Macri también se refirió a la necesidad de hacer un acuerdo con el FMI, y explicó que se va a discutir con el organismo “en qué números nos sentimos cómodos en la reducción del déficit, pero cómo lo reducimos es un tema nuestro, es un tema de los dirigentes argentinos”.

Por otro lado, al referirse al tema de las tarifas de los servicios energéticos, le pidió al Congreso que sea “responsable”, y dijo estar abierto al diálogo, aunque no descartó que vaya a votar la ley aprobada en Diputados y que todavía debe pasar por el Senado.

“Estas tarifas no son carísimas, pagamos hasta un tercio de lo que pagan nuestros hermanos en países limítrofes. Tenemos que mejorar los niveles de consumo, estamos consumiendo más que los uruguayos, ahí tenemos mucho para mejorar, si reducimos el consumo, siendo inteligentes, solidarios, van a bajar las facturas”, explicó.