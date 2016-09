Racing perdió un partido increíble ante Sportivo San Salvador

En el Giusto, cayó ante Sportivo San Salvador por el tablero de 61 a 57, tras un parcial favorable a la Academia de 30 a 23. En el otro juego, Regatas superó a Estudiantes 66 a 58.

Cuesta encontrar una razón lógica por la cual los pibes de Racing perdieron un invicto de casi dos años a manos de Sportivo. Faltaban 5 minutos y derrotaba a los azules por una diferencia de 10 puntos. Parecía todo liquidado, la clasificación a la liga nacional abrochada con un partido por delante para definir la suerte del campeón. No fue así. Sportivo se le vino encima, metió todo lo que tiró, mientras que Racing- muy nervioso-se apresuró en los lanzamientos, y perdió en el tablero ofensivo. La visita igualó en 54, pasó al frente y cerró muy bien el juego para el 61 a 57 final. Esta vez, no alcanzaron los 18 puntos de Mateo Díaz, para un Racing que en el último cuarto metió tres puntos. Con los ojos enrojecidos, los chicos del Verde se retiraron al vestuario muy apenados, como no entendiendo y aceptando la derrota ante el equipo de San Salvador que suma una victoria y una derrota.

La definición

Hoy se juega la última fecha del cuadrangular final de la Liga Provincial. A las 9 de la mañana, Estudiantes irá por la victoria, que se le negó en las dos primeras fechas, ante Sportivo, mientras que Racing, desde las 11, jugará todas sus cartas a ganador frente a Regatas Uruguay, elenco que ganó los dos partidos que jugó.