Racing quebró a Neptunia y se metió en semifinales de la Liga Entrerriana

Los académicos tuvieron un mejor cierre en un partido parejo y plagado de faltas. La experiencia en varios de sus jugadores y la solidez defensiva volvieron a ser la clave para que Racing de el golpe y se coloque en semifinales.

Racing hizo pesar el valor de la historia. Luego de dos eliminaciones consecutivas a manos de Neptunia, los académicos se tomaron una dulce revancha, barrieron la serie y sellaron una más que merecida clasificación a semifinales, donde aguardan por conocer su rival.

A diferencia del partido del viernes, esta vez hubo paridad, los dos trataron de prevalecer con sus armas y fue Racing el que mejor provecho sacó de un cierre de partido plagado de infracciones y con constantes visitas a la línea de libres.

Arrancó bien Neptunia, presionando alto y dominando el juego interior con Benítez y con el goleo de Lado y Fouce, ante un Racing confundido. Tras una máxima diferencia de 15-3 para los tricolores, la reacción académica llego liderada por Fabricius y Ramat, que pudieron aparecer en ofensiva y achicaron la diferencia, que al cabo de los primeros diez minutos fue 20-15 para la visita.

Racing se encendió en el comienzo del segundo cuarto y se metió en partido, con Segura y Mander dominando en los dos tableros y Fabricius como arma de ataque eficaz. Del lado de Neptunia, empezó a padecer que algunos de sus jugadores de cargaron de faltas, además de una rotación más corta por lesiones. Sin embargo los de Garciarena se mantuvieron en partido, con más aciertos que errores de ambos lados, llegando al cierre del primer tiempo con Racing al frente por la mínima (32-31).



Por lejos, lo mejor del partido fue el tercer cuarto. Intenso, cambiante, con los dos alternando el control. Un buen pasaje de Brussa y de Carabajal en la conducción despegaron a Neptunia, pero Racing volvió a encontrar respuestas en Leo Segura, sumado al buen pasaje de Tomás Fabricius. Com un doble de cachetada de Brussa terminaron igualados en 50 cuando entraron a jugar un caótico último cuarto.

En apenas dos minutos, los dos equipos entraron en penalización, pero el que más sintió las salidas por faltas fue Neptunia, que había perdido a Leuze y sumó las quintas perosnales de Brussa y Fouce. Racing, pese a tener jugadores cargados, rotó el equipo y se recostó en defensa zonal, complicando las ofensivas de su rival. De a poco se fue despegando Racing, pese que falló varios libres, pero del otro lado selló su canasto y llenó de complicaciones a Neptunia, que se la jugó y guapeó, pero no tuvo resto para poder llegar entero al final.

Racing lo ganó porque encontró las respuestas colectivas en el momento justo del torneo. Con un triunfo estupendo el viernes y con mucho trabajo anoche, los académicos le hicieron un guiño a su historia y se metieron en semifinales, sacándose la espina de Neptunia, que entregó todo pero no pudo.

FICHA

Racing Club 82

M. Villagra 4

A. Pascual 5

J. Ramat 21

P. Más 4

P. Mander 9

A. Popler 2

M. Díaz 1

L. Segura 13

T. Fabricius 24

D. Bernardi 0

B. Bentancourt 0

DT: Aldo Risso

Neptunia 76

A. Carabajal 17

M. Lado 15

B. Fouce 8

C. Benítez 15

G. Brussa 13

M. Villarreal 2

A. Díaz 3

P. Eckerdt 0

T. Leuze 0

B. Pianovi 3

DT: Francisco Garciarena

Estadio: Antonio Giusto – Parciales: 15-20; 32-31; 50-50 – Árbitros: R. Barón, D. Ortiz, J. Maldonado.

RESULTADOS

ADEV 65 – C. Bancario 86 (Serie 2-0 para Bancario)

Zaninetti 71 – Sp. San Salvador 66 (Serie 1-1)

Talleres 75 – San José 47 (Serie 1-1)

Centro Bancario espera por el ganador de San José y Talleres. Racing aguarda por el ganador de Sportivo San Salvador y Zaninetti.