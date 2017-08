Repudiaron los allanamientos: “Es mentira que buscaban a Santiago”

El referente de Derechos Humanos de la Municipalidad encabezó el reclamo en la curva de Fiorotto. Los vecinos de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano se reunieron para repudiar el accionar policial.

A pesar de la lluvia, aseguraron que el accionar no se debió a la búsqueda del joven Santiago Maldonado, sino que se trata de “una persecución”. Asimismo, indicaron que “cuando el clima se ponga raro, mucho más tenemos que salir a las calles”.

EL COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD.

La Municipalidad de Gualeguaychú manifiesta su preocupación por el irregular allanamiento llevado a cabo por la Policía de Entre Ríos en el Barrio Ecológico

Como ya es sabido, el miércoles 9 de agosto la Policía de Entre Ríos realizó un operativo de allanamiento a un barrio de Pueblo Belgrano, en supuesta búsqueda de Santiago Maldonado, el joven desaparecido en Chubut, quien fue visto por última vez en medio de la feroz represión desplegada por Gendarmería Nacional contra una protesta de la comunidad Mapuche Pu Lof.

Y decimos en supuesta búsqueda ya que, por la forma en la que fue llevado adelante el operativo, el nivel de agresividad y la particular elección de ese barrio, resulta evidente que su objetivo era muy otro.

En primer lugar, cabe preguntarse ¿Qué explicación hay para allanar ese barrio? Una persona manifestó haber visto a Maldonado en una parada de colectivos que se encuentra significativamente distante al barrio Ecológico ¿por qué entonces ese barrio? ¿Por qué ese barrio y no otro? ¿Por qué no toda la ciudad? No hay explicación para ello.

En segundo lugar, si se busca una persona ¿Con qué motivo se revisaron pertenencias de los vecinos, se inspeccionaron con particular exhaustividad viviendas y terrenos? ¿No basta con preguntar? Santiago Maldonado no es un fugitivo ni un extraviado, ni alguien que pretendería ocultarse. De hecho, la última vez que fue visto Santiago estaba participando de una protesta pública. Es una persona libre que fue desaparecida.

En tercer lugar, los vecinos de este barrio manifiestan haber sido agredidos y amenazados. Así también el responsable del Área de derechos humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, recibió insultos y amenazas personales por parte de efectivos que participaron de este curioso allanamiento, de lo cual fueron testigos todos los allí presentes ¿cuál es el justificativo de esta actitud por parte de las fuerzas policiales? ¿No estaban para dar con el paradero de Santiago Maldonado? ¿O será que fueron por otros motivos?

Pero esta situación vivida en este barrio no es aislada sino que más bien se corresponde con la generación de noticias, la difusión irresponsable de trascendidos, a través de los cuales hábilmente se intenta desviar la atención y relativizar el problema.

Primero un video difundido en el que supuestamente se veía a Maldonado, poco después desmentido; luego el diario Clarín reproduciendo los irresponsables dichos del subjefe de la departamental de la Policía, Cristian Hormachea, quien habría afirmado que “hay un barrio en Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago Maldonado”

¿Qué clase de seriedad tienen esas declaraciones? ¿Qué clase de periodismo hace noticia con ello? Realmente estamos frente a expresiones, acciones y noticias del más bajo y miserable nivel, que denotan la liviandad con que es tomado el tema por algunos sectores.

Estamos frente a un caso de desaparición forzada, hecho por el cual está firmemente sospechada una fuerza de seguridad nacional, lo cual pone a la Argentina en una situación institucional muy delicada, que ha motivado no sólo la manifestación de organismos de derechos humanos, representantes, fuerzas políticas, organizaciones sociales, de nuestro país sino también del exterior, como el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y medios de comunicación de todo el mundo.

Por esto, el gobierno municipal de Gualeguaychú en primer lugar repudia el accionar injustificado, violento y carente de toda lógica, sentido y respeto a los derechos de las personas, con que efectivos de la Policía de Entre Ríos llevaron adelante el allanamiento en el barrio Ecológico. Así también, reafirma una cuestión a estos días más que clara: Santiago Maldonado desapareció en un operativo represivo llevado a cabo por la Gendarmería Nacional, ordenado y coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Exigimos se aborde con toda la responsabilidad que merece y reclamamos ACCIONES VERDADERAMENTE TENDIENTES A ENCONTRAR A SANTIAGO MALDONADO.

APARICIÓN CON VIDA YA.