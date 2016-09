Rial se confesó con Pamela David y habló de Kämpfer

Jorge Rial (54) y Agustina Kämpfer (36) parecen estar nuevamente cerca, ¿dándole al amor otra oportunidad?, tras la fuerte crisis que superaron a finales de abril y que desencadenó en una ruptura en julio pasado.

Esta semana, el conductor estuvo internado por 24 horas para realizarse estudios de rutina y la periodista lo acompañó todo el tiempo.

En diálogo con Desayuno Americano, Rial se refirió a su vínculo actual con su ex, en una divertida charla con Pamela David.

Pamela: -Le dije a Jorge ‘dale, volvé con Agustina’ y le quise hacer la apuesta a que vuelve antes de fin de año, pero al final no la concretamos. ¿Es así?

Jorge: -Mirá, con Agustina tenemos una muy buena relación, nos queremos mucho. Ella estuvo al lado mío en esta internación, en estos estudios que me hice. Hay una excelente relación con ella, nos queremos mucho y cuando yo la necesito está. De hecho, quien me presionó mucho, en el buen sentido, para hacer estos estudios es ella.

Pamela: -Te quiere bien Jorge…

Jorge: -Sí.

Pamela: -¿Le tenés miedo a una mujer que te quiere bien?

Jorge: -Le tengo miedo a una mujer que me quiere bien, que es linda e inteligente. Es un combo jodido para un hombre. No le tengo miedo, igual, soy medio miedoso con los sentimientos, eso sí debo reconocer, soy medio torpe. Agustina me apoya mucho y como no me vio bien últimamente me presionó para que me interne.

Barbie Simmons: -¿La extrañás?

Jorge: -Sí, claro. Extraño a Agustina, nos extrañamos. Pero sabemos que estamos.

Pamela: -No sabía de tu internación y me la crucé justo a Agustina en Endemol y le pregunté qué le pasaba y ahí me contó. Pero se la veía mal y gente que se la cruzó en el sanatorio la vio llorar, ¿sabías?

Jorge: -Sí, claro. Yo también la vi. Está muy preocupada. Yo estoy en un momento de mucho estrés, pero por suerte todo dio bien y estoy perfecto físicamente. Este año fue muy duro para mí, me pegaron fuerte varias cosas que pasaron. ¡Y además estoy grande ya!

Pamela: -Ya estás más para suegro..

Jorge: -Ja, sí. No entremos en detalles. Tengo que bajar el nivel de estrés, porque estoy en un nivel alto.

Pamela: -¿Ese llanto de Agustina tiene que ver con no estar juntos?

Jorge: -Tal vez sí, es la pregunta que nos hacemos y estamos buscando respuestas. Ella me está acompañando en este momento.

Pamela: -¿Vos sos más impulsivo, no?

Jorge: -Yo soy todo impulso y después me arrepiento. Soy muy drástico y muy rápido para tomar impulso. Ella es más cerebral pero también es impulsiva.

Pamela: -¿Qué pasa con el novio de More, cae bien?

Jorge: -Tengo una sospecha, no una confirmación.

Pamela: -Lo subieron a Instagram…

Jorge: -Yo sé, pero ella me lo disfraza, se ríe. No lo llama novio.

Pamela: -¿Serías un yerno cool al estilo Tinelli? Que se lleva de vacaciones a sus yernos…

Jorge: -(sonriendo) Yo no tengo problema si Tinelli los quiere llevar de vacaciones.