Rogelio Frigerio: “El campo es la locomotora de la recuperación que necesita el país”

En la inauguración de la muestra de la Rural, el Ministro de Interior calificó como fundamental el papel del campo para que el país salga adelante.

Fabián Miró

Por su parte, Raúl Sobredo, presidente de la entidad indicó que Argentina respira aires de libertad. Por su parte, Jorge Chemes, Vice de CRA, adhirió a las políticas nacionales, y pidió por una rápida intervención en economías regionales, lechería y citricultura, antes de que sea demasiado tarde.

La Expo Sur tuvo su día de fiesta. El clima acompañó, y la gente en buen número de dio cita en el predio de Urquiza al Oeste para disfrutar de una jornada diferente, con atracciones para grandes y chicos, como la granja de la Rural con distintos ejemplares de gallinas, patos, gansos, cabras, ovejas y gallinas.

También el stand que dispuso el Municipio, primera vez que participaba activamente en la Expo, la presencia de instituciones del estado como INTA, Bomberos, fuerzas de seguridad y armadas entre otras, clubes, empresas con atractivos como esculturas que se forjaban en un tronco con una motosierra.

Muchos de los que se acercaron, lo hicieron con una reposera y el infaltable equipo de mate. Grupos de jóvenes, familias, matrimonios pasaron una jornada primaveral que culminó con números musicales en el escenario montado en un punto estratégico del predio.

En horas de la mañana se efectuó el remate a martillo corrido de ejemplares de ganados bovinos, equinos y porcinos. Posteriormente, al mediodía, se compartió un almuerzo de camaradería, donde se premió a las cabañas participantes.

El acto inaugural

Comenzó con el ingreso de los reproductores campeones a la pista central. Luego, el ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio, y el titular de la entidad ruralista, Raúl Sobredo izaron el pabellón nacional, entonándose luego las estrofas del Himno Nacional.

Raúl Sobredo, presidente de la Rural, fue el encargado de abrir la serie de discursos ante una tribuna completa en su totalidad. Luego de dar la bienvenida y de homenajear a los maestros que hacen patria “día a día desde las aulas, en especial a mi Papá, quien se desempeñó 44 años como docente”.

El dirigente dijo que se trataba de “un día importante institucionalmente hablando, ya que este año, junto a la Corporación del Desarrollo, el Centro de Defensa Comercial y la Sociedad Rural, también la Municipalidad de Gualeguaychú”, aunque lamentó la ausencia del Intendente Martín Piaggio.

Sobredo comentó que hoy el país respira nuevos aires de libertad, luego de que los” productores agropecuarios sufriéramos un ritmo de hostigamiento que nos tenía contra las cuerdas: persecución de la AFIP, control “dedocrático” de las exportaciones e importaciones, presión impositiva, y un ensañamiento con nuestro sector, por parte del gobierno que nos había calificado públicamente como enemigos y venía por todo”.

No hay dudas, acotó que con el cambio de gobierno, se ha “dado una vuelta de página a la historia, recuperando las esperanzas de proyectarnos a la Argentina pujante que tanto soñamos”, expresó.

Se ha escuchado- continúa- en todo este tiempo que desde el inicio de su gestión “el gobierno favoreció al sector agropecuario, y yo me atrevo a decirles, desde mi humilde opinión, que todo el pueblo será beneficiado por esas medidas”. Agregó que “un estado que solo ataca el desempleo con subsidios o llenando las oficinas públicas de empleados, y que para poder pagar esos sueldos deja de invertir en la obra pública, tarde o temprano, termina en ruinas”.

Muchos creen que los productores con éstas medidas, ya tenemos los bolsillos llenos de plata. Pero eso no es así ya que “venimos arrastrando deudas y una carga impositiva feroz que nos ha dejado muy mal parados”. Y quienes no conocen estas realidades dicen “siempre los mismos privilegiados. Detalló que la apertura de las exportaciones, permitieron que nos “volvamos a comunicar con el mundo, tras años de aislamiento que produjeron demasiado daño”. Aclaró que “exportar no significa que nos vamos a quedar sin comida, o que se va a encarecer, todo lo contrario”. Se dirigió a los productores remarcando que “hoy más que nunca debemos tomar conciencia que somos industriales agroalimentarios, aunque nuestra chimenea sea sólo el humo de algún fogón”.

Cuidado del ambiente

Dijo que hace tiempo que “estamos en boca de la opinión pública por hacer mal las cosas”. Y en este tema hay responsabilidades compartidas por parte de los “propietarios de la tierra, contratistas, fumigadores y profesionales del área”. Aseguró que si una “maestra, un vecino, ve que le fumigan al lado de la escuela, desde nuestra institución lo acompañaremos a la fiscalía a radicar la denuncia”.

Por otra parte, pidió por “una revisión sensata al sistema impositivo. Somos sabedores de como encontraron la caja, pero hay puntos críticos como el ajuste por inflación, que hay que empezar a mirar a la brevedad”. También “agilizar el Senasa, volver a la ley de conservación de suelos en la provincia, Vialidad y otros puntos”.

Inseguridad

En otra parte de su discurso, se refirió a los hechos de cuatrerismo, protagonizados por gente que se “siguen burlando de nosotros y de la justicia”.

Se mostró molesto por hechos, donde se “toma a los ladrones con el botín en la mano y la justicia los suelta”, resaltando el trabajo de los fiscales, que “han estado a la altura de las circunstancias”.

A modo de deseo, expresó que debemos trabajar en equipo, dialogando colaborativamente y “enriqueciéndonos en la diversidad”.

Finalmente, invitó a los presentes que a que “vayamos dejando de lado, todos aquellos aspectos que nos han distanciado, y pongamos el foco en un objetivo común que estoy seguro todos compartimos: el de una Argentina más justa, más inclusiva y de pié ante el mundo”.

“Gracias por esta compartida tribuna y ojalá sirva para seguir construyendo el futuro de un pueblo más unido y hermanado”, cerró.

El peor de los impuestos

Luego, hizo uso de la palabra Raúl Boc hó, titular de Farer, quien dirigiéndose al ministro Frigerio, remarcó que esta gestión de gobierno, con el Presidente Macri a la cabeza, cumplió con la “palabra empeñada y nosotros, por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, acompañamos la lucha contra la inflación, el peor de los impuestos, que por otra parte, atenta contra las inversiones que tanto necesita el país”. “Nos cansamos de ser enemigos del gobierno, queremos ser amigos diciendo todo lo que haya que decir y tratando de encontrar soluciones”. Dijo que es tiempo de “bajar costos, haciendo hincapié en el transporte por camión, el 85% de la producción, con todo lo que esto origina en el precio final”. Agregó que “los entrerrianos no debemos resignarnos a perder el ferrocarril, cuando tenemos vías y terminales por donde pueden transitar los trenes”.

Un enorme desafío

Posteriormente, el vicepresidente Primero de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes dejó los siguientes conceptos: “El campo, cada uno de nosotros como productores, estamos frente a un enorme desafío que es el de recuperar el liderazgo como granero y ser en poco tiempo el supermercado del mundo. Tenemos capacidad de trabajo, imaginación y la vocación para lograrlo.

El Estado tiene que ser el gran articulador de una mesa tripartita donde el supermercado, la industria y el productor entiendan que nadie crece, cuando uno gana mucho y el resto poco y nada.

Necesitamos un estado inteligente que nos acompañe, que marque las reglas, que nos brinde confianza, y nos ayude a comercializar cada vez mejor.

Vemos con preocupación que el supermercadismo se multiplica, mientras caen los productores chicos.

Las economías regionales, la lechería, el sector porcino son eslabones chicos que pueden crecer. Pero para eso necesitan medidas urgentes. Es ahí donde tiene que intervenir inmediatamente con acciones claras el Ministerio de la Producción y la Subsecretaría de Lechería. Coincidimos con las políticas que en el mediano y largo plazo ha trazado el gobierno, ahora necesitamos las urgentes. Sin ellas, muchos no vamos a llegar a disfrutar de las que se han planteado para el mañana. No podemos hablarle del futuro hoy, a la familia que está por perderlo todo. Para ellos, el futuro es incierto, oscuro y lejos de lo que todos queremos”.

Luís Urriza, Subsecretario de Agricultura de La Nación solicitó a los presentes el máximo esfuerzo por participar en las “instituciones que esta gestión escucha y de esa manera consensuar las decisiones que se tomen. Tenemos muchos desafíos por delante, con años difíciles por delante, y uno de ellos es el de volver a instalar al campo como el motor de la economía argentina”.

El Cambio llegó

Finalmente, el cierre del acto inaugural estuvo a cargo del ministro de Interior Rogelio Frigerio, quien recordó que en Gualeguaychú “hace 9 años comenzó el cambio en La Argentina. El Presidente (Mauricio Macri), sabe que en la ruta, productores entrerrianos, juntos al hoy Senador Nacional Afredo De Ángeli, le dijeron a un gobierno que se enfrentaba a las instituciones que “había llegado a un límite”. Finalmente, ese cambio, después de 9 años, llegó, porque “entre otras cosas el mensaje que transmitía el gobierno no tenía lógica alguna. El campo somos todos, el campo es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia. El campo es la Argentina, no un enemigo como se lo catalogó. Lo único que se pretendía era dividirnos, pero lentamente y con esfuerzo construimos una alternativa”. Dijo que el “camino no es sencillo y que transcurrido un 20% del gobierno del presidente Macri, estamos logrando muchas cosas de las que prometimos”

Indicó que la inflación, el gran flagelo de los argentinos, ya la “estamos empezando a dominar y que Agosto va a ser uno de los meses más bajos en la última década, además comenzaremos a recuperar la economía , la obra pública, empezando a recuperar el empleo, que el año que viene crecerá, luego de cinco años”. Todo esto, acota, lo “hicimos entre todos, con la visión de un país federal y de que todos somos parte de un mismo equipo.”

Dijo que desde el gobierno nacional se “trata a todas las provincias por igual, terminado con eso del que “piensa como nosotros es un amigo, y el que piensa distinto es un enemigo”.

Indicó que el campo es la locomotora, la punta de lanza para la recuperación del país, un sector que no” necesita nada del estado, sí que le saquen el pié de la cabeza, que fue lo que hicimos en el comienzo de la gestión”