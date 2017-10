RUTA 20: “Queremos la repavimentación y señalación, no anuncios de campaña”

Silvina Cabrera es una de las voces de la unión de vecinos que conformaron “Unidos por la ruta 20”. En diálogo con ElDía, destacó que están cansados de promesas y que es tiempo que comiencen una serie de obras para dejar la ruta transitable y que no se sigan lamentando víctimas fatales y accidentes.

Fabián Miró

Integrantes de la agrupación “Unidos por la ruta 20”, señalaron que se siguen haciendo anuncios de campaña y no se efectúan obras que vienen reclamando de una ruta que se ha cobrado diez vidas desde mediados del 2016 hasta la fecha.

El reclamo de la Ruta 20 en el tramo Gualeguaychú-Basavilbaso, es antiguo, aunque se ha acentuado en los últimos años por falta de tareas de mantenimiento, señalización en una arteria muy transitada por transportes pesados y maquinarias agrícolas, además de falta de bacheo, arreglo de puentes y asfalto.

Es así nació la agrupación “Unidos por la ruta 20”, que lucha para que la ruta reúna las condiciones mínimas de seguridad”.

Silvina Cabrera, licenciada en Ciencias Sociales y el odontólogo Carlos Tommasi, dos de los componentes de la agrupación de vecinos, se refirieron a lo más urgente a realizar en una ruta olvidada por las autoridades, más allá de promesas que se han cumplido en un mínimo porcentaje.

“El grupo nació en el año 2012, a raíz de un accidente donde perdió la vida el matrimonio Schulteis, cerca de Urdinarrain”, recuerda Cabrera quien en ese momento, junto a otras personas vieron la “necesidad de armar algo para activar el reclamo y que se hagan una serie de obras en la ruta”.

Tommasi agregó que se trata de una “unión de vecinos ocupados por un tema que preocupa a todos”. Se definieron como “apolíticos” y explicaron que su finalidad es que se “cumplan con las tareas de prevención y evitar que se pierdan más vidas”.

Sobre las gestiones realizadas hasta el momento Tommasi respondió que los resultados no han sido los esperados, más allá que “nos han recibido y hemos podido plantear nuestras inquietudes, pero en lo concreto, nada se ha realizado”.

Silvina indicó que la “carpeta asfáltica es la original y data de mediados de los 70”, y cuando se hizo fue con la idea de un “camino vecinal mejorado”.

“Ahora la funcionalidad de la ruta ha cambiado por el tipo de tránsito que tenemos”, y como “no se ha hecho el mantenimiento que corresponde, hoy la ruta no sirve para el paso de camiones, maquinarias agrícolas y autos”, explicó la vecina.

La situación actual de la Ruta 20

Aseguró que el “ancho de ruta es menor, el diseño quedó en el tiempo, no cuenta con rotondas, las banquinas no existen, casi no hay señal para los teléfonos celulares: un montón de cuestiones que van más allá de una repavimentación y no de una capa asfáltica como se ha propuesto”.

Dijo que reclaman, pero que también elevan documentación con soluciones a un problema de larga data al “gobierno provincial”, tales como “rediseñar rotondas y solucionar problemas en lugares muy puntuales”.

Tommasi, explicó que “nuestro criterio es el de planear una ruta a 20 o 30 años, que se mantenga en el tiempo y que tenga una visión futurista “, ya sea, desde el “ensanche de los carriles, las banquinas, limpieza, hasta los alambrados; espacio para una autopista, porque entendemos que la provincia necesita un rediseño en lo que a red vial se refiere, dado que a Entre Ríos se lo ofrece y promociona como una provincia para el turismo, pero quienes nos visitan llegan a las rutas entrerrianas y se encuentran con caminos en muy mal estado”.

Los vecinos piden por “rotondas, accesos amplios que permitan al que no conoce la ruta saber con lo que se va a encontrar y tomar las medidas de seguridad que correspondan, y en el caso de un posible accidente contar con una vía de escape que hoy no existe”.

Pedido al gobernador Bordet

Silvina Cabrera recordó que en la última visita del gobernador Gustavo Bordet a la ciudad, le solicitó que atienda “las necesidades más urgentes que tiene la ruta provincial y que o se pueda elaborar una carpeta técnica”, algo que según la Administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez todavía “no tienen en lo que se refiera al rediseño de los 90 kilómetros entre Gualeguaychú y Basavilbaso”.

Por este motivo, “no se puede pedir un financiamiento, porque no se sabe cuándo y dónde darán inicios los prometidos trabajos de reasfaltado”. Lo que sí aseguró es que en pocos días dará inicio “un bacheo entre Basavilbaso y Arroyo Malo.

Recordó que Bordet, en el Centro de Convenciones anunció la repavimentación y bacheo para la totalidad de los 90 kilómetros, en lo que fue el “quinto anuncio del Gobernador, mientras que la Jefa de Vialidad, Alicia Benítez, nos dice que no tiene la carpeta técnica, por lo cual solo nos queda interpretar que se trata de un anuncio del cual no tenemos mayores certezas”.

Explicó que el grupo está “cansado y descreído de promesas de campaña que venimos escuchando desde el año 2013, con una repavimentación y un anuncio de licitación por 17 millones de pesos, llegando la obra desde Basavilbaso hasta Gilbert, obra que al día de hoy es un desastre, porque el micro granulado que la habían puesto en la carpeta asfáltica está deteriorado y peor que un bache”, lo que produce accidentes y permanente rotura de “neumáticos”.

Víctimas fatales

Según datos suministrados por el grupo de vecinos, desde mayo del 2016 a la fecha, diez personas perdieron la vida en una ruta que “no tiene señalética, está deformada, tiene curvas peligrosas, puentes con muy pocas barandas, y falta de estabilidad para todo tipo de transporte por estado de la ruta”.

Transitar de noche, especialmente cuando son noches con neblina, “es manejar a tientas”, ya que por más que se conozca la ruta, se pierde la noción por donde se transita debido a la falta de señalización.