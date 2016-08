Sadop hará paro y participará de la Marcha Federal

Los docentes privados entrerrianos realizarán paro este viernes 2 de septiembre • Además, parte de la comisión directiva de Sadop Entre Ríos viajará a Buenos Aires para participar de la Marcha Federal, se informó.

Otro grupo permanecerá en la provincia y hará una volanteada en la Plaza 1º de Mayo de Paraná.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados de Entre Ríos (Sadop) convocó al paro nacional del viernes 2 de septiembre y anunció su participación en la Marcha Federal que comienza este miércoles en todo el país.

Según se informó a esta Agencia, algunos integrantes de la comisión directiva –entre ellos el secretario general, Sergio Pesoa– viajarán a Buenos Aires para participar de la Marcha Federal. En tanto que otra parte de los dirigentes permanecerán en la provincia y realizarán una volanteada en la Peatonal de Paraná, similar a la realizada el viernes 19 de agosto.

“A partir de mañana miércoles, desde la provincia nos sumamos a la Marcha Federal para reclamar contra los tarifazos, los despidos y el ajuste. Porque con ajuste e inflación no hay salario; sin salario no hay docentes y sin docentes no hay educación”, remarcó el secretario general de Sadop Entre Ríos, Sergio Pesoa.

“Es sumamente importante la unidad de todos los sectores que se ven perjudicados por las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional; desde los trabajadores, los despedidos, las pequeñas y medianas empresas, los desocupados, los usuarios de servicios afectados por el tarifazo, en fin, quienes sentimos que cada día se pierde un poco más y no vemos reacción de los funcionarios ante el enorme deterioro del poder adquisitivo”, detalló.

El dirigente gremial dijo además que “no hay que confundirse, la protesta no es por errores de gestión, sino porque justamente estamos frente a un gobierno administrado por los representantes de los grandes grupos económicos que descaradamente solo buscan el beneficio propio en detrimento de las conquistas de todo el pueblo argentino”.

“Esta película ya la vimos, pero hemos aprendido que nuestros derechos no son un regalo de nadie, por eso es importante la unidad de quienes aspiramos a vivir en un país con justicia social”, finalizó Pesoa.

Los docentes privados entrerrianos reclaman, entre otros puntos, la actualización del salario; el cumplimiento de la Paritaria Federal Docente; la vigencia del Programa Nuestra Escuela; y la Paritaria de los Docentes Privados (CONEP). Además se expresan contra los tarifazos, los despidos y el ajuste del Gobierno nacional. (APFDigital)