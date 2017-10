Se casa Dalma Maradona y la noticia, por supuesto, la dio “El Diez”

La “Hija de Dios” contraerá matrimonio con su novio Andrés Caldieri, y Maradona, muy feliz, le contó al mundo la noticia.

Después de cuatro años en pareja, Dalma Maradona dará el sí quiero con su novio Andrés Caldarelli. La noticia la dio a conocer Diego Maradona en su Instagram y el Diez sorprendió al revelar un detalle de la propuesta: su futuro yerno lo llamó por teléfono para “pedirle la mano” de su hija. ¡Muy tradicional!

La actriz y el rugbier están juntos desde 2013 pero se conocen de toda la vida porque fueron juntos al colegio. Y casualmente, hace apenas unos días, ella había contado en una entrevista con GENTE que tenía muchas ganas de casarse, pero que su novio, con quien convive desde hace unos años en Palermo, le tenía fobia a los papeles.

Esto decía Dalma: “Ya solté ese tema. Como un globo que se va…Para mí, habría sido otra cosa si no quisiera tener hijos. Sería un deseo que no resignaría Andrés no quiere (casarse). Tiene muy bajo perfil. Sería mucha exposición. No tendría drama en ir conmigo al Registro Civil. ¡Pero yo quiero la fiesta! (risas). La verdad, me enamora por cosas mucho más importantes que el casamiento. Convivo con él y nos elegimos. Valoro más tener un proyecto familiar que un anillo o un papel”.

Afortunadamente, el muchacho cambió de opinión (¡o tal vez estaba esperando el momento justo!) y por fin llegó la propuesta.

Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle su mano. Caballeros como mi yerno, no existen más. Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija @dalmaradona!!! Una publicación compartida de The Official Diego Maradona (@_diegomaradona_10) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 9:59 PDT

La boda –Dalma ya dijo que quiere una gran fiesta– será una gran oportunidad para reunir a toda la familia Maradona, aunque también podría llegar a convertirse en un gran dolor de cabeza para la novia. Repasemos: Claudia Villafañe y Diego están enfrentados judicialmente. Rocío Oliva está peleada con las hermanas. Gianinna y Diego también mantienen una relación tensa… ¿el “sí quiero” hará que todos olviden sus broncas por un rato?