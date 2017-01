Se complica la salud de la sobreviviente del choque en Ruta 20 y hoy indagan al camionero

María del Carmen Berardo continúa en Terapia Intensiva y su estado es crítico por falla multiorgánica. El conductor del camión afrontará una imputación por homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas.

La cifra de accidentes en lo que va del año en las rutas que rodean a Gualeguaychú es sorprendente. Casi a diario se producen despistes y vuelcos sobre la Autovía Artigas y las víctimas son trasladadas para ser atendidas en el Hospital Centenario. Pero el accidente que ocurrió el jueves sobre la Ruta 20 ha conmocionado a Urdinarrain porque sus víctimas son personas altamente conocidas en el ambiente comercial y deportivo de la ciudad.

Norberto Raúl Gonzalo, alias Pipa, murió en el acto a bordo del Ford Focus que conducía cuando se dirigía hacia Gualeguaychú. Su esposa, María del Carmen Berardo, viajaba a su lado y por el violento impacto quedó atrapada en el habitáculo, y para su rescate se necesitó de una extensa labor de Bomberos Voluntarios.

Fue trasladada al Hospital Centenario e inmediatamente alojada en Terapia Intensiva. Ingresó con un cuadro grave, con fractura bilateral de fémur, fractura de húmero y cadera. Además, sufrió un neumotorax por la que requirió ser compensada y estabilizada. Pero con el correr de las horas, su condición se agravó y ayer se informó que había sufrido una falla multiorgánica. Se le aplicaron drogas para soportar su función cardíaca, e insuficiencia hepática y renal.

Por otra parte, el camionero de Gualeguaychú de 34 años que conducía el Ford Cargo de la empresa Bahillo continuaba internado en la sala 4 con una evolución favorable en sus politraumatismos leves y se espera para hoy el alta médica.

Una vez que esto ocurra, el fiscal de la causa llamará a indagatoria al camionero, que podría ser imputado por el delito de homicidio culposo por la muerte de Gonzalo, y lesiones culposas por el estado de Berardo, que en caso de complicarse cambiaría la imputación.

Si bien el estado de la Ruta 20 no es el mejor, e incluso ha sido blanco de innumerables reclamos vecinales que hasta el momento han sido desoídos por los distintos gobiernos, el kilómetro 34 donde se produjo la tragedia es una recta que no tiene obstáculos visibles, y además el día en que ocurrió el accidente el sol brillaba en la mañana. Aunque todavía no se ha establecido cuáles fueron las causas que originaron el choque, existiría la posibilidad de que el camionero haya intentado el sobrepaso de una supuesta máquina agrícola que transitaba delante y fue allí donde se produjo el fatal desenlace.