Se fortalece el taller semanal de manualidades para mujeres en el Centro de Salud Baggio

El Área de Atención Primaria del Centro de Salud que dirige el doctor Jorge Roko realiza diversos talleres con la comunidad. Entre ellos, contempladas dentro del Programa Agentes Sanitarios, se trabajan diversas temáticas, como la Salud Sexual y Reproductiva y Bullying entre los adolescentes de los colegios, o el taller de manualidades para mujeres.

A partir de la información recabada en uno de los censos que el Hospitalito realizó en el último verano, los agentes sanitarios planificaron el taller de manualidades, pensado para las mujeres de la zona, que dio comienzo a principios de año.

“Es un lugar hermoso, donde el grupo –conformado por diez mujeres aproximadamente–, además de hacer diferentes manualidades, como alfombras o adornos, charla, toma mates, hablamos de todo. Es un espacio de reunión y contención”, destacaron las responsables del taller que funciona todos los jueves de 15 a 18 en el salón de la capilla San Cayetano, a pocos metros del Centro de Salud.

Asimismo, en ese espacio, que se ha mantenido y fortalecido durante estos meses, profesionales del Hospitalito realizan charlas, o bien funciona como motor para organizar distintas actividades, como sucedió en septiembre con la fiesta de la primavera.

Los restos de lana y tela, las bolsas de cebollas que utilizan para las alfombras, papeles, goma eva, cartulinas y pegamentos. Todo arriba de la mesa, mientras las mujeres del barrio pasan un momento agradable y –siempre están organizando algo en especial– planean el próximo evento a llevar adelante.

“Yo estaba sola en casa, y a esta altura no pensaba conocer más gente. No salía, no hacía más que las cosas de la casa. Este espacio que se formó es realmente hermoso. Una vez que falté, las chicas me fueron a buscar, como hacemos con todas. Entonces una se siente contenida, abrazada por el grupo”, cuenta una de las mujeres entre mate y mate.