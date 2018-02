Se juegan las semifinales de la Copa Gualeguaychú

En el Estadio Municipal se medirán Central Entrerriano frente a Juventud Unida y en segundo turno lo harán Defensores frente a Deportivo Urdinarrain, buscando los finalistas de la tercera edición de la Copa.

Luego de un cuadro de cuartos de final sumamente interesante, las semifinales de la Copa Gualeguaychú prometen partidos atractivos y seguramente manteniendo la tendencia de encuentros con goles y emociones.

A primera hora, desde las 20 se medirán Central Entrerriano ante Juventud Unida, dos equipos que han mostrado cualidades interesantes en el desarrollo del torneo. El Decano fue el único equipo que ganó los dos partidos de la fase de grupos y en cuartos de final remontó un resultado adverso ante Sud América para imponerse en una larga definición por penales.

El equipo de Augusto Spandre ha mostrado varios jugadores que tienen experiencia jugando en Primera local y también en inferiores de AFA que han tenido interesantes rendimientos en el torneo.

Del lado de Central Entrerriano, con Manuel Carlés en la dirección técnica el rojinegro apostó a la renovación de su equipo, manteniendo algunos jugadores de experiencia como Sebastián Fernández, Yamil Carro y el goleador Lucas Exequiel Fiorotto, sumando al primer equipo a varios juveniles promovidos de las divisiones menores que han tenido una incursión notable en el torneo, especialmente los delanteros Bautista Rossi e Iván Rey y los volantes Cardozo y Pereyra.

En el segundo partido estarán chocando Defensores del Oeste ante Deportivo Urdinarrain, dos equipos que llegan a la semifinal con bajas importantes por suspensiones. Del lado del Celeste, no podrá contar con Luis Kreick y Brian Ríos, expulsados ante Sporting, a quienes se suma el delantero Luciano Sthelle, que recibió tres fechas por su expulsión ante Unión del Suburbio por la fase de grupos. Asimismo, el entrenador Gustavo Lema también recibió una suspensión provisoria, por lo que no podrá estar en el banco de los suplentes.

En Deportivo no podrán estar el lateral Martín Benítez y el experimentado Emiliano Ochoa, ambos expulsados el miércoles pasado ante Central Larroque. De todos modos, es factible que el entrenador Gonzalo Perrón pueda poner en cancha a parte del equipo titular de los Azules, que consiguieron la clasificación para la siguiente fase del Federal C.