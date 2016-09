Se realiza el primer encuentro de Unidades Caninas en Gualeguaychú

El director de unidad de rescate de: RHK9 Luis García, a través de la invitación del municipio de Gualeguaychú y K9 regional Gualeguaychú coordinado por Matías Mendoza, realizó este encuentro, como único objetivo de entrenar canes para búsqueda y rescate.

También participó personal de Gendarmería y Policía Científica de Provincia de Buenos Aires, policía de GERZ Grupo (especial de rescate Zapadores), que estuvieron en tragedias de derrumbe de edificios en ciudades como Rosario, con perros avanzados. La actividad se realizó en el ex Frigorífico de nuestra ciudad en el día de ayer, de 8 a las 18 horas y hoy en el mismo horario, consta de: poner a los canes a punto para operativos.

“Para tener un perro operativo en búsqueda de personas vivas o restos humanos, el entrenamiento requiere constancia todos los días, un tiempo de tres años, estos perros que tenemos son de 2 años algunos 3 otros de 4 o 5 años, como la Border Colli” manifiesta el instructor Luis García, y agrega: “Ella tiene 4 años y medio y ya hizo un operativo internacional en Chile, a través de cancillería y casco blanco, por un argentino que se perdió en la montaña haciendo cumbre a 3000 metros de altura, y casos recientes de gente ahogada en diferentes localidades”.

“Hay muchas especialidades de perros, trabajamos con perros de búsqueda de personas vivas o de cadáveres, tratando de no hacerlo bifuncional para que los perros puedan tener más certezas” expresa García, que explica: “El trabajo de los perros en realidad no es un trabajo, sino un juego, es decir que aprenden jugando, la satisfacción del guía es que el perro trabaje pero lo que para el perro es jugar, para nosotros los guías es trabajar. Se los premia con pelotas de tenis o mordientes especiales que se mandan a hacer por las mandíbulas, para no dejarle una mala impronta al perro”.

“Hoy por la tarde se realizarán descensos con algunos de los canes de 10 o 15 metros, descenderá el guía con su perro y el arnés correspondiente, realizarán búsquedas de dos o tres víctimas escondidas en diferentes niveles y demás entrenamientos a campo abierto del predio” explicaron.

