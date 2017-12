“Seguimos apostando al crecimiento sostenido de la ciudad y al bienestar de los vecinos”

Lo aseguró el intendente de Urdinarrain Alberto Mornacco, quien analizó los temas de la actualidad, sus dos años de gestión y lo que se viene para el 2018.

Juan Fernández

El intendente de Urdinarrain Alberto Mornacco habló con ElDía sobre todos los temas de actualidad, su análisis del 2017 y lo que viene para el próximo año. Apuntó duramente a la oposición y dijo que hay gente que, “con tal de hacer política no les importa dejar mal a la ciudad”.

¿Cuál es su análisis sobre el 2017?

Este año, junto a mi equipo de trabajo decidimos al momento del análisis enfocarlo distinto, sin hacer hincapié en enumerar todo lo que hemos hecho en cuanto a obras, que fueron muchas, sino más bien resaltar el trabajo que venimos realizando en lo que tiene que ver con el desarrollo social y cultural en la ciudad; como por ejemplo la gran convocatoria de los talleres de música, teatro, deportes o la colonia de vacaciones municipal que se lleva adelante en los clubes.

Además, en materia de educación, tuvimos 34 egresados del secundario semipresencial y ya estamos trabajando para continuarlo en 2018; lo mismo que el apuntalamiento del centro de capacitación laboral que tuvo 11 electricistas domiciliarios egresados, 20 modistas, 5 marroquineras y 7 gasistas; o las capacitaciones que se dictaron en el centro de jubilados que, ahora que PAMI no aporta más para los talleres de memoria, computación y teatro para los adultos mayores, paga el Municipio.

No quiero dejar de destacar la entrega de maquinaria para emprendedores a través del programa Crecer, o el enorme trabajo que hacemos en el Jardín municipal y en el Servicio Interdisciplinario Municipal (SIM) que contiene a chicos y también a sus familias. Detrás de todo esto está el Municipio.

¿Y económicamente cómo cierra el año Urdinarrain?

Había que hacer los deberes. La Provincia nos debía un dinero, pero cuando llegó ya no era el mismo con el que pensábamos contar. Hubo también aumentos muy importantes en las tarifas y el Municipio no fue ajeno a eso, veníamos atrasados, pero decidimos hacer los aumentos de tasas de manera gradual y no salir con un shock del 300%. Es decir, se aumentó el primer año, el segundo año también y, aun así, quedamos 1.400.000 pesos abajo en 2016; el año que viene se realizará el último aumento para estabilizar realmente las cuentas.

¿Entonces se sigue con desfasaje entre lo que cuesta prestar el servicio y lo que paga el vecino?

Con el aumento escalonado que hicimos y el que pretendemos hacer el Municipio va a seguir subsidiando la tasa en un 40%, aun con los aumentos, pero creemos que estamos en condiciones de mantener ese porcentaje sin trasladárselo al vecino. Igualmente hay que remarcar que hay exenciones en esos aumentos, porque pensamos en los sectores más desprotegidos y, sobre todo, en los jubilados que, obviamente según el caso, tiene la exención del 100% de la tasa. Además, la exención del 50% de la tasa para jubilados, pensionados y personas con discapacidad en la familia, y para aquellos que no pueden pagarla por bajos recursos.

Es importante entender que esto es subsidiado por el Municipio, no es que van a pagar más porque existan estas exenciones.

¿Fue medio ambiente el área más sensible este año, por los casos de cáncer y la polémica de los agroquímicos?

Sí, hubo debates y eso es bueno porque siempre que la sociedad se moviliza detrás de un fin es importante. Es bueno escuchar todas las voces. En el tema de los agroquímicos, como anécdota, quiero contar que en Gualeguaychú y otras ciudades hay ordenanzas que se están tratando para prohibir el glifosato en el ejido urbano, a mí me han preguntado por eso y la realidad es que en el ejido de Urdinarrain no se puede fumigar, no sólo con glifosato sino con ningún agroquímico.

En cuanto a los casos de cáncer, seguimos preparando el estudio de impacto ambiental que se realizará el año que viene, ya se está capacitando gente de la Asamblea, médicos, personal del hospital, concejales… Una vez que finalice, vendrá el estudio todo junto al equipo del doctor Leandro Marcó para conocer el estado de situación sobre la salud de nuestra población.

En cuanto a la prestación de los servicios, ¿cómo están?

Estamos luchando contra el viento, pero estamos bien, sí nos falta ser más eficientes porque tenemos algunas carencias que se deben a que hay móviles que prácticamente no funcionan más y estamos trabajando en base al taller que tiene el Municipio. Estamos en el día a día con las máquinas y los equipos; igualmente hemos hecho alguna encuesta y la gente lo considera eficiente, pero nosotros creemos que podemos mejorarlo más, pero para eso necesitamos renovar algunos equipos, por eso dentro del presupuesto 2018 está previsto tomar un crédito, ya que culminamos de pagar uno que habíamos tomado, para destinarlo a comprar máquinas y mejorar el equipamiento.

La semana pasada la oposición los acusó de seguir cobrando consorcios de cloacas que ahora se hicieron a través del plan Hábitat…

Sabíamos que dentro de la obra de Plan Hábitat nos quedaban algunas obras de cloacas por las cuales estábamos cobrando consorcios, e igualmente decidimos incluirlas en el proyecto y devolver ese dinero, por una cuestión de costo-beneficio del proyecto. Pero a estas cuestiones la oposición no las entiende y no tienen idea de cómo se hacen las cosas en cuanto al proyecto. Quisieron hacer politiquería con esto, hacer ruido en las redes sociales, pero los vecinos saben muy bien de qué se trata porque tuvimos muchas reuniones con ellos en los barrios y se les explicó cómo iba a ser y qué se les iba a devolver el dinero. La obra de cloacas terminó en noviembre y ya hay vecinos que me consultaron si pueden dejar ese dinero que le tenemos que devolver para hacer un consorcio por pavimento. Entonces, los que hablan e intentan hacer política con esto, están desinformados, no saben la totalidad de las cosas, como tampoco que el vecino confía en nosotros, confía en la Municipalidad, porque sabe que cumplimos con lo que prometemos.

Hoy les decimos a los vecinos que ese dinero se va a devolver actualizado y nos creen porque están tranquilos.

Lo que sí, para hacer política, a alguno le puede servir decir lo contrario, pero eso ya no cuenta porque la gente quiere las obras, no quiere ni peleas ni chicanas. Nosotros hacemos, escuchamos al vecino y le respondemos con hechos concretos en la realidad, no en las redes sociales. Seguimos apostando al crecimiento sostenido de la ciudad y al bienestar de los vecinos

¿Esto puede generar algún problema con el Plan Hábitat?

Yo creo que sí y me preocupa, pero que se hagan cargo si eso sucede, porque hay gente que con tal de hacer política u oponerse por el simple hecho de hacerlo no le importa dejar mal parada a Urdinarrain. Nos estamos preparando para la segunda parte del Hábitat, que es muy importante para todos nosotros, estamos trabajando en ello. Así que si se cae o este revuelo genera algún tipo de problema, que el Frente Para Todos se haga cargo porque en los medios hablan suave, pero en las redes sociales se muestran diferente, tienen un doble juego. Pero para nosotros hay un solo juego que es trabajar todos los días por el bien del vecino y de nuestra ciudad, siempre poniéndola allá arriba, no tirándola para abajo.

¿Qué perspectivas tiene para el 2018?

Va a ser un año para andar en línea, ya que no nos va sobrar nada. Pero vamos a tener la oportunidad de lanzar el Presupuesto Participativo en los barrios; estamos trabajando para que comience a funcionar el colectivo para los estudiantes. Además, hay presentados varios proyectos de gas, esperamos concretar el Plan Hábitat II y las viviendas municipales, más otros planes habitacionales que estamos gestionando. Y tenemos la esperanza que comiencen las obras del acceso a la ciudad anunciadas por el gobernador Gustavo Bordet.