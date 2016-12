“Es un show mediático”: la respuesta del Municipio sobre la denuncia de Peruzzo

La licitación de colectivos trajo una cola de repercusiones. Peruzzo denunció que los pliegos “fueron hechos a medida” y Dalcol apuntó contra Delcausse, su actual socio. El Secretario de Gobierno dijo que “es un show” y que no le consta que la publicación del diario sea exacta.

Mónica Farabello

Desde hacía 20 años no se llamaba a licitación respecto al transporte de pasajeros. En el primer año de gestión del intendente, Martín Piaggio, se definió regularizar la situación, por lo que se llamó a la presentación de ofertas.

Días después de haberse conocido las únicas dos ofertas de Delcausse Hermanos y Dalcol, fue el transportista Ricardo Peruzzo quien denunció que los pliegos de la licitación fueron redactados y armados para que las firmas que explotan actualmente el servicio se vean beneficiadas.

Tal como publicó ElDía en su edición del 24 de diciembre, el denunciante contó “en los pliegos de la licitación se expresa que “los oferentes deberán acreditar haber efectuado dentro de los últimos cinco años, servicios de transporte urbano de pasajeros, con la explotación de por lo menos diez unidades”.

Ante este punto, el denunciante asegura que esta petición deja de lado automáticamente a todos los transportistas de Gualeguaychú, porque hace veinte años que están los mismos empresarios. De hecho, desde la propia Municipalidad resaltan que hace dos décadas no se regularizaba la situación.

“El que no esté de acuerdo tiene que ir a la Justicia”

ElDía consultó al secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, para conocer el impacto de la denuncia sobre la licitación.

Farfán dijo que “fue una sorpresa lo que dijo a través del diario, porque nunca nos hizo llegar nada ni escrito ni nos comunicó nada de manera verbal, ni personal”.

Además, dijo que “él no compró ningún pliego, lo compró un tal Marín”.

Al respecto, ElDía recordó que se había enviado una carta documento pidiendo la impugnación y la anulación de la apertura de sobres y que el escrito era firmado por Claudia Alejandra Marín, la esposa de Ricardo Peruzzo.

“Bueno, nosotros nos basamos en quienes compraron los pliegos”, dijo Farfán y agregó: Nosotros no debatimos jurídicamente a través de los medios; que haga el planteo en un expediente, sino, estamos hablando sobre algo que no existe.

Asimismo, el Secretario de Gobierno expresó que “si sos un poco serio tenés que presentar un expediente, sino, es un show mediático. Pero si no lo hacés en un expediente y lo hacés en los medios, no entiendo cómo tenemos que hacer para resolverlo”.

El punto de los 5 años

En los pliegos de la licitación, se aclaraba que los oferentes debían contar con experiencia en los últimos cinco años en transporte de pasajeros. Peruzzo planteó que “si hace 20 años no se licita ¿cómo voy a tener experiencia demostrable en los últimos cinco?”.

Respecto a este punto, Ignacio Farfán, dijo que “el pedido de la experiencia de los últimos 5 años lo resolvimos por decreto. Esa experiencia no la deben tener en Gualeguaychú, sino en cualquier ámbito”.

ElDía consultó: ¿Los transportistas de Gualeguaychú no pueden participar? ¿Excepto Dalcol y Delcausse?, a lo que Farfán contestó: “Es que no hay más transportistas. Además, pueden tener experiencia en Concepción del Uruguay, en Larroque, en el ámbito nacional o cualquier otro lado. En todas las licitaciones del mundo te piden antecedentes, como les pedís a una empresa para hacer cordón cuneta”.

Finalmente, aseguró que “el que no esté de acuerdo, tiene que ir a la Justicia. Nosotros resolvemos en base a lo que dice un expediente. No podemos resolver en base a lo que dice un diario, que ni siquiera sabemos bien si son las palabras exactas de la persona, porque cuando se edita por cuestiones de espacio, a veces no sale exacto como es. Nosotros no podemos basarnos en eso”.

Mientras tanto, los tiempos continúan corriendo y la comisión evaluadora deberá definir si acepta o no las ofertas presentadas por Dalcol y Delcausse. A fines de enero, podría conocerse la resolución.