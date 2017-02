Sobredo aseguró que “lo de Gorla en el Hospital huele a ciclo cumplido”

El concejal del Nuevo Espacio-Frente Renovador, Andrés Sobredo, indicó que el reciente caso donde una mujer tuvo que viajar hasta Concordia para dar a luz debido a que no estaba dispuesta la guardia en el Hospital Centenario, es “sólo un caso más, con repercusión mediática, de las enormes irregularidades que se viven a diario en nuestro Hospital”.

“A un sistema sanitario entrerriano en profunda crisis, se suman los inconvenientes de dirección. Son gravísimos los problemas de gestión del Hospital y es evidente que hay situaciones que ya no dan para más. Gorla debiera dar un paso al costado”, destacó.

El legislador local agregó que “en 10 años de gestión no se logró coordinar las acciones del hospital con el sector primario de la salud. Esto es muy serio. Y en el último tiempo, son innumerables las gacetillas de prensa sobre las estadísticas e informes que realiza desde la Dirección, pero cuando el problema estalla en la guardia o en la atención médica, no sólo no se informa (los denunciantes son siempre los damnificados) sino que la problemática no se resuelve y muchos menos es investigada por las máximas autoridades del Hospital para que no vuelva a suceder”, criticó.

Para Sobredo “otra cuestión que debe ser analizada e investigada por las altas esferas administrativas de Salud Pública Provincial y que debe preocupar a la población en general es la falta de presentación de los informes mensuales y la ausencia de rendiciones de cuenta por parte del director del Hospital. Por este hecho fue multado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia mediante resolución 1243/2016 en donde el propio Hugo Gorla se negó a contestar la Cedula de Notificación Nº 665/16 SC a quien intimaban a la presentación de informes mensuales de enero a noviembre de 2015 y las rendiciones de Cuenta anual al 31 de diciembre de 2015. Estos hechos son graves y también engrosan el listado de irregularidades de la actual conducción”, aseguró.

Según el concejal, “tal vez el hecho de estar tantos años provoque una relajación, pero lo cierto es que el Hospital hoy tiene severos problemas de gestión, no se hacen cumplir las guardias y es muy desprolijo el sistema de guardias pasivas; no hay transparencia ni claridad: todo huele a ciclo cumplido”, aseguró.

Sobredo también dedicó un párrafo al nuevo edificio, el que “sigue esperando el sueño de los justos. Hay una porción minúscula habilitada y los expertos aseguran que hacen falta más de 250 millones para terminarlo. Lo peor del caso es que se inauguró un par de veces y que nunca sabremos que se hizo el dinero de la obra. Y hoy lo vemos ahí, erigido como recordatorio de un período de nuestra historia donde la corrupción dejó huellas”, sentenció.