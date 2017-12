La explicación de la productora sobre el spot del Carnaval carcelario

Un guardia y un preso terminan bailando al ritmo de los tambores tras un intento de fuga. Esa fue la idea para promocionar un programa de América TV dedicado al Carnaval de Gualeguaychú. Cuando se publicó, muchos consideraron que no refleja el espíritu. Los promotores explicaron todo el trasfondo.

En un primer plano se muestra un letrero con la leyenda “Servicio Penitenciario Bonaerense Unidad Nº 46 San Martín”. En el plano siguiente, un recluso intentando escapar del presidio, pero un guardia que lo ve comienza a correrlo. Los pasillos de la cárcel se transforman en una persecución que finaliza cuando el reo llega a un callejón sin salida. Entonces el guardia saca un pomo y, al ritmo de una música tambores, ambos aparecen de pronto vestidos con trajes de carnaval y juntos se ponen a bailar al ritmo de la batucada.

Nota relacionada: ¿Turismo familiar para Gualeguaychú?

Esta descripción pertenece al spot “Cárcel”, uno de los cinco que se realizaron para promocionar el espacio en televisión abierta que tendrá el Carnaval del País todos los sábados de enero y febrero a la medianoche en el canal América.

Sin embargo, este corto en particular despertó mucha polémica, sobre todo entre los vecinos de Gualeguaychú. Cuando el perfil oficial de Facebook del Carnaval del País se publicó el video, fueron varios los que lo criticaron, sobre todo por considerar que no refleja el espíritu del carnaval o la ciudad.

El hecho que esta pequeña ficción publicitaria haya sido ambientada en una cárcel y que uno de los protagonistas sea un presidiario hizo que muchos manifestaran su disconformidad con el mensaje reflejado.

Tanto el spot “Cárcel” como los otros cuatro (uno ambientado en un bar, otro en una estación de servicio, otro en una tienda de ropa y finalmente uno más en un consultorio médico) fueron hechos bajo la misma consigna: “Contagia Carnaval”, donde a partir de situaciones comunes o cotidianas, de pronto las diferencias quedan a un lado gracias al espíritu carnavalero.

La explicación de la ex Team Media

La productora que firmó en julio pasado con la Comisión de Carnaval fue la ex Team Media, ahora TM Eventos. Ellos se encargarían de comercializar con las diferentes marcas el espacio y la presencia dentro del espectáculo, pero además, también serían los responsables de ejecutar el Plan de Medios y comunicación para promocionar el Carnaval.

“Nosotros siempre aprobamos todo el material, y no coincidimos con los dos o tres que criticaron el spot en la página del carnaval. Siempre apuntamos a diferentes personas, y en esa diversificación, a algunos les podrá gustar o no la promo, mientras que otros preferirán algunos de los otros comerciales”, afirmó ante ElDía Marcelo Barrientos, titular de TM Eventos.

Sin embargo, la idea de los cortos publicitarios no partió de TM Eventos, sino de la productora audiovisual Maincardamomo, contratada por la empresa de Barrientos para la realización de las promociones del programa que estará en el aire por América, y que esta noche mostrará un adelanto sobre lo que se verá esta temporada en el corsódromo.

“Puntualmente, el objetivo de los spots es transmitir cómo todos nos contagiamos de carnaval. Más allá de que uno trabaje 8 o 12 horas al día, desde ese lugar y desde lo cotidiano, todos pueden contagiarse de carnaval, sin diferenciación, porque el carnaval es un lugar de encuentro”, explicó a ElDía Sofía Muñoz, la responsable de Maincardamomo e ideóloga de la campaña.

“Lo interesante de todo esto es que el protagonista del video es guardia cárcel en la vida real y hace diez años que sale todos los veranos en el carnaval de Gualeguaychú. Nosotros nos basamos en su experiencia real para hacer precisamente ese corto publicitario, porque es una persona que trabaja 12 horas como penitenciario y su cable a tierra es el carnaval. Ese es el concepto que pretendimos reflejar, porque una comparsa está integrada por todo tipo de personas, de trabajadores, y en el carnaval, todos somos iguales”, amplió Muñoz de Maincardamomo, quién no descartó en un futuro inmediato hacer otra campaña dedicada al carnaval, pero esta vez apuntada a otros conceptos, como el turismo familiar.

“No creo que tenga nada de malo”

Inclusive, desde la Comisión del Carnaval tampoco se mostraron disconforme con el spot “Cárcel” y no coinciden plenamente con las críticas escritas en las redes: “No creo que tenga nada de malo el spot, es una promoción de un programa para difundir el carnaval. Después podremos discutir la estética, pero eso es otra cosa. No creo que tenga nada que ver el hecho de que sea un preso y un guardia cárcel, y sinceramente no lo vi desde ese lado. Pero bueno, respeto las opiniones de todos”, especificó Cristian Lonardi, presidente de la Comisión del Carnaval cuando fue consultado por este medio.

“Maincardamomo hizo seis comerciales, y con el único que hubo problemas fue con el de la cárcel. No sé, tal vez mañana me llaman los médicos por el que hicimos en un consultorio, o los de YPF porque filmamos otro en una estación de servicio”, protestó Barrientos ante las críticas realizadas. “A algunos le gustó, a otros no. Pero bueno, el de la cárcel ya se sacó”, enfatizó Barrientos de TM Eventos.

De hecho, a las pocas horas de haber sido cargado en Facebook, el video desapareció del perfil oficial del Carnaval del País.

Sin embargo, luego de algunas averiguaciones, el principal motivo para ser eliminado no fueron las críticas de las personas sino por una queja del Servicio Penitenciario donde se filmó el corto.

Aunque desde Maincardamomo sostuvieron que siempre contaron con todas las autorizaciones para rodar en esas instalaciones, una vez publicado el spot en el Facebook del Carnaval del País, el director del penal se quejó con las autoridades de América (la señal que pondrá al aire el ciclo dedicado al carnaval) y solicitó que sea eliminado, aunque ninguna de las promos de este ciclo haya salido al aire durante las tandas publicitarias de la emisora, sino que solamente fueron difundidas por las redes sociales.