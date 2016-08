Súper chinos: sin solución inmediata, planifican “una normativa de fondo”

Desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria, aseguraron que hasta el momento no se han suspendido las habilitaciones y que planifican una “normativa de fondo del uso de suelo para la actividades del supermercado pensando en una Gualeguaychú a 15 a 20 años”.

En el barrio de Juventud Unida, un grupo de vecinos juntó más de 200 firmas para evitar la instalación de un nuevo supermercado chino. Indican que la apertura del comercio de grandes dimensiones afectaría directamente en la economía de los pequeños almacenes y despensas de la zona.

Luego de juntar las firmas y hacer público su reclamo a través de ElDía, el concejal del FPV, Pablo Delmonte, explicó que el reclamo de estos vecinos “viene a sumarse a una problemática. Nosotros desde el Concejo Deliberante, pedimos información sobre ese trámite en particular” y destacó que “lo más valioso de la nota es que no proviene particularmente de un almacenero, de una despensa, sino que proviene de un grupo de vecinos que están preocupados por su pequeña región y la economía de su barrio. Me parece que eso es lo más destacable porque hay gente que se está preocupando por la realidad de otros”.

Además, resaltó que en la nota enviada por los vecinos, se rescata el rol del almacén de barrio: “cuentan que los provee de productos frescos y a buenos precios, más allá de hablar de estacionamiento y de que la calle es angosta. También destacan el servicio, la forma de atención de la despensa. Me parece que eso es un punto importante porque tenemos una idiosincrasia barrial”.

La problemática en Planeamiento

Desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria, aclararon que se trata de una problemática que se viene trabajando en el Municipio. “De hecho ese trámite en particular, ya estaba dentro de las consideraciones que plantean los vecinos. Es decir, viene a sumarse al problema, con la particularidad de ese lugar, porque la calle donde está emplazado el supermercado es muy angosta. No está sobre avenida”, agregó Delmonte.

Además, explicó que “ya es un lugar complicado previo a la instalación del comercio, y los vecinos intuyen que esto puede complicarlo aún más. Hay que resaltar que la nota de los vecinos no es el disparador sino que coincide con un razonamiento que venía haciéndose desde el municipio”.

“Hay coincidencia de los tres bloques”

El concejal Pablo Delmonte, adelantó en ElDía desde Cero que “tuvimos en prioridad de nuestra agenda esta problemática” y aseguró que hay “coincidencia desde los tres bloques del Concejo Deliberante sobre el asunto. Estábamos trabajando en conjunto con almaceneros, Centro de Defensa Comercial y CODEGU. Estas instituciones que representan de una u otra manera a toda la comunidad comercial de Gualeguaychú están trabajando en los lineamientos para llevar adelante algún tipo de medida”.

En tanto, recordó que el Concejo Deliberante se encuentra a disposición de estas instituciones y agregó: “hubo avances importantes pero algunas cuestiones han hecho que se frenen. Estamos pensando en una normativa de fondo junto al área de Planeamiento; es una norma muy compleja y hace a la proyección de la ciudad”.

Delmonte dijo que hay “que entender en qué lugares puede haber y en qué lugares no puede haber supermercados. Son definiciones que se tienen que tomar en el planeamiento integral de la ciudad. Esa normativa no es urgente y no va a salir rápidamente”.

De todos modos, aclaró que “sí se está trabajando particularmente sobre los supermercados porque entendemos que es una cuestión compleja que no es solo un problema de los almacenes en particular” y aclaró que están incorporando la mirada de los consumidores a través de las Comisiones Vecinales de los barrios.