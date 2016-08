Tamberos aguardan una reunión con el Ministerio de la Producción

Tamberos entrerrianos piden reunirse con el Ministerio de la Producción de la Provincia para buscar soluciones a los problemas de rentabilidad del sector.

Aguardan un encuentro entre esta semana y la que viene, según dijo el titular de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), Bernardo Berruhet. Agregó que no participarán de la protesta que se realizará en los próximos días en Buenos Aires.

El dirigente indicó que mantuvieron charlas informales con el Ministerio de la Producción de la Provincia y ahora esperan una fecha de reunión. “Esperamos encontrarnos en estos días para ver cómo podemos salir de esta coyuntura sin descuidar lo estructural, donde la lechería tenga reglas de juego claras previsibilidad y todas estas cuestiones que se le están planteando también al Gobierno nacional. Vemos poco movimiento y también lo notamos en las provincias”, enfatizó.

Según añadió, en los próximos días pactarán la fecha del encuentro: “Si no es esta semana, será la próxima”, continuó.

PROTESTA EN BUENOS AIRES

Por otro lado, indicó que no participarán de la protesta que lecheros realizarán esta semana en Plaza de Mayo y que regalarán leche. “Fue una convocatoria de (APLA) Asociación de Productores Lecheros de Argentina, que no corresponde a nuestra línea. No tenemos pensada por el momento ningún tipo de actividad. Por el momento estamos tratando de evitar este tipo de movimientos, pero llegado el caso, si las soluciones tardan en llegar o no hay ningún tipo de comunicación, veremos qué definición tendremos”, finalizó en declaraciones a esta Agencia. (APFDigital)