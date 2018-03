“Tanta agresión supera el espíritu carnavalero que nos debería unir”

En toda competencia se gana y se pierde, pero en esta temporada la polémica se instaló una vez conocido un error en una planilla de un jurado de batucada, sumado a muchos usuarios de redes sociales que agreden detrás de una pantalla. Los chicos de Ará Yeví pidieron “respeto, unión y calma”.

Sonido de Parche dirigida por Leo Stefani fue la batucada ganadora del Carnaval 2018. El enorme grupo representó a la comparsa Ará Yeví, que además de consagrarse bicampeona, se llevó la mejor música y la mejor pasista. Muchísimos festejaron, pero otros se quejaron y generaron una gran polémica.

Fue así que hasta la comparsa O’ Bahía pedirá explicaciones sobre el error detectado en la planilla de un jurado de batucada. El planteo se hará mañana en la reunión habitual de la Comisión organizadora.

En medio de las críticas y las felicitaciones, los batuqueros de Ará Yeví publicaron un descargo público a través de Facebook: “Es un tanto lamentable que tengamos que realizar esta publicación, pero dado el nivel de agresión que estamos viviendo por las redes sociales, los integrantes de las batucadas creemos necesario poner un poco de calma a esta situación. Entendemos que no siempre a todos nos puede gustar lo que haga una u otra batucada, pero eso no amerita que desmerezcamos el trabajo de ninguno de los batuqueros y directores que encabezan los grupos. Creemos que existen muchas personas que desde fuera están atacando por demás a cada uno de los que con tanto esfuerzo y pasión defendimos el trabajo en cada noche. Entendemos que el folklore es parte del Carnaval, pero más allá de esto, no nos hace bien leer la cantidad de comentarios agresivos que hemos recibido las 3 batucadas.

Recordemos que dentro de cada grupo hay personas que con mucho esfuerzo dieron lo mejor para brindarse a un espectáculo. Este tipo de comentarios no suma sino que resta y divide, genera diferencias tontas entre personas que comparten la misma pasión.

A través de esta postura queremos poner un paño de calma ante tanta agresión que supera el espíritu Carnavalero que nos debería unir, más que separar. Más allá de batucadas, hay personas: y aquellos que opinan, insultan, desmerecen y destratan a las 3 batucadas, lejos de defender a unos u otros generan una brecha de rivalidad que no debería extenderse más allá de los 500 metros del circuito. Sepan que somos colegas no enemigos. Esperamos encontrarnos nuevamente con cada uno de aquellos que tuvimos el placer de compartir el Carnaval alejados de este ambiente que absolutamente nada tiene que ver con el espíritu que deberíamos transmitir.

De parte de toda la batucada de Ará Yeví agradecemos a todos los que valoraron el trabajo de las 3 batucadas y felicitamos nuevamente a O’ Bahia y Papelitos por un gran carnaval. No dejemos que todo esto empañe lo bueno que se vivió en este 2018”.

Balance económico

El presidente de la Comisión, Cristian Lonardi, comunicó a ElDía que este lunes comenzarán con el balance comercial. Indicó que hasta el momento continúan ingresando pagos de tarjetas y se están abonando proveedores, por lo que estiman que en aproximadamente diez días tendrán los números finales de la edición 2018.