Tinelli disparó durísimo contra el Gobierno de Macri

“No puede ser que los clubes no tengan plata ni para comprar un pan dulce”, se lo escuchó decir en una de esas reuniones. Los convocados coincidieron en que la situación ya no da para más: “Nos pedían el estatuto, nos pedían de todo, y no nos dan nada a cambio”, se quejaron. “Los clubes están en la lona y no pueden pagarle ni a sus empleados”, finalizó la reunión Tinelli visiblemente enojado y frente a varios testigos.