Trabajadores de la carne acordaron un aumento del 15 por ciento en dos partes

Después de varios meses de negociaciones, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados llegó a un acuerdo por un 15% de aumento en dos tramos más un bono compensatorio.

Lo confirmó el secretario general de la Filial Diamante-Crespo del Sindicato de la Carne, Elbio Schaab, en diálogo con APFDigital. “Debíamos cerrar en abril y se dilató todo, con muchas discusiones y enojos, pero finalmente se pudo arribar a un arreglo. Fue importante la tarea desarrollada por el Secretario General José Alberto Fantini, que hizo bien las cosas y permitió que se cerrara. Como viene sucediendo con la mayoría de los gremios, cerramos en un número parecido, pero con un bono que suma y le sirve a los trabajadores porque le pone dinero en sus bolsillos”, expresó.

“Logramos un 15% en dos cuotas, no en tres como querían los empresarios. Por eso se tardó tanto en arreglar. El 10% es desde abril de 2018 y el 5% restante a partir de septiembre. También se suma un bono de $7 mil no remunerativo, pagadero en dos cuotas de $3.500 cada una, en diciembre de 2018 y febrero de 2019”, además “hay un aumento en el presentismo también, que llega ahora a $1.300; quisimos sacar la negociación adelante, pero siempre pensando en los trabajadores, que no la están pasando bien, no es un aumento holgado el que se consiguió, pero al menos compensa”, sostuvo el dirigente.

Dijo además que se logró el compromiso de volver a reunirse el 19 de noviembre de 2018 “para analizar los números, de acuerdo a cómo marche el proceso inflacionario y económico del país”.

Por otro lado, ahora se iniciarán ahora las negociaciones con los trabajadores de carnes blancas. “Esperamos cerrar más rápido, deseamos que no sean tan difíciles como estas las reuniones. Desde nuestro lugar, pedimos coherentemente en el marco de la situación que se vive en la Argentina. Pero todos los sectores deben entender que es una difícil realidad económica y actuar en consecuencia”, sostuvo Elbio Schaab.