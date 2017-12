Trabajan en implementar la vuelta de los hinchas visitantes

El entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, ofreció disculpas tras su exabrupto ante un oficial de tránsito y remarcó que se siente arrepentido por su reacción luego de haber sido detenido en un control policial. “El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en …