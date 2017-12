Tras el papelón, Sampaoli pidió disculpas a través de un comunicado

El entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, ofreció disculpas tras su exabrupto ante un oficial de tránsito y remarcó que se siente arrepentido por su reacción luego de haber sido detenido en un control policial.

“El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”, dijo el DT mediante un comunicado oficial publicado en la página web de la Asociación del Fútbol Argentino.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en Casilda, su ciudad natal, cuando el entrenador regresaba del casamiento de su hija. El auto en el que se trasladaba fue detenido para un control de tránsito y, como verificaron que viajaba más gente de la permitida (tres personas adelante), les pidieron que bajaran del vehículo. Fue allí cuando se produjo una discusión entre Sampaoli (que iba como acompañante) y los agentes de tránsito. “Cobrás 100 pesos por mes, gil”, se escuchó decir al DT de la Selección en un video filmado por un testigo y difundido por los medios de comunicación.

“Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano”, aclaró el DT.