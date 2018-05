Tremendo cruce de Morena Rial contra su papá: “Sólo ama a sus gatos”

Después de los fuertes dichos de su hermana, la otra hija de Jorge Rial hizo su descargo en Instagram.

Horas después de que Morena Rial (19) se despachara con una serie de mensajes contra su padre, Jorge Rial (56), su hermana Rocío Rial (18) uso también Instagrampara defender a su papá y dar su visión sobre el mal momento familiar que atraviesan.

“Sí, nada es lo que parece en este mundo. No todos/as son lo que dicen ser también. Después cuando te das cuenta de eso te arrepentís de las estupideces que decís, pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil”, arrancó diciendo la joven, en un mensaje desde las Stories, sin mencionar a Rocío, pero con un claro destinatario tácito. “Dejá de decir estupideces. Vivimos lo mismo así que ni el tarado ese, ni tus mejores amigas saben lo que pasaste porque en en el momento no los conocías. Yo sé lo que pasaste y no fue así. Calmate. Dejá de hablar mentiras porque sabés muy bien que no fue así como decís vos”, finalizó, molesta.

El posteo de Rocío Rial tras la pelea entre su padre y Morena.

Captura: Instagram Stories