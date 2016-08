Triste confesión de una actriz: “Me siento vieja, gorda y fea”

La actriz Érica Rivas, quien hace poco fuera madre, contó alguno de sus miedos y complejos en el nuevo rol que ocupa en su vida: “Soy insegura. Me siento vieja, gorda y fea. Me cuesta un huevo tratar de salir de la mirada del hombre, quiero seguir siendo seductora, estar linda para las fotos.Y digo qué cagada lo que me pasa. Desde ese lugar estoy en una fragilidad terrible. Puede sonar militante pero hay desesperación”.

Rivas tiene 41 años y está pronto a estrenar “La luz incidente”, su última película. Consultada sobre el miedo a la maternidad, Rivas dijo que le tiene terror y que este sentimiento es por culpa de lo cultural, pero claro, también su subjetividad: “Desde que armamos esto rarísimo que llamamos ‘familia’ y le reservamos un lugar a la mujer en ese paradigma. Me gusta pensarme en contra de eso, a pesar y sobre todo por ese ser que amo tanto y que es mi hija”.