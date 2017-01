Triunfos de Neptunia y Racing en el salto inicial de la Liga Provincial de Basquet

El presidente de Barracas Central no descartó la posibilidad de que el llamado a elecciones tenga repercusiones negativas y deseó que “ojalá no pase”. Además, opinó: “Veo difícil que arranque el campeonato si los futbolistas no cobran”. Tras la reunión de asambleístas que se celebró en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y derivó en …