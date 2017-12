¿Turismo familiar para Gualeguaychú?

Desde el Municipio no se expresaron públicamente respecto al spot carcelario del Carnaval del País. A pesar que ya no trabajan en conjunto como se intentó hacer en la gestión del ex intendente Juan José Bahillo, continúan conformando mesas de diálogo y hasta compartieron el stand de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

Para esta edición, el Municipio gestionó ante provincia para colaborar con la fiesta y hasta propusieron que Agarrate Catalina desfile en la primera noche para promocionar la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano.

ElDía intentó contar con la palabra del responsable del Presidente del Consejo Mixto de Turismo, Gastón Irazusta, aunque en esta oportunidad prefirieron no opinar púbicamente. De todos modos, fuentes allegadas confiaron a ElDía que el spot no era de su agrado y que hasta les parecía estigmatizante respecto a la figura del preso y su vestimenta.

“No entendemos a quién va dirigido, a qué público”, opinaron. Además, adelantaron que evalúan poner en debate el tema en la próxima reunión de la Comisión del Carnaval. Desde el Municipio se planteó un programa de Turismo 365 que apuntaba no sólo a romper con la estacionalidad del verano, sino que además buscaba volver a convocar al turismo familiar.

En el mismo sentido, se lanzó la primera playa libre de alcohol, recuperando la Playa del Puente, para que las familias con niños tuvieran un lugar público donde concurrir. El spot Cárcel no iría en sintonía con el perfil que propone la Municipalidad, aunque desde la Comisión de Carnaval intentaron bajarle el tono a la polémica y aseguraron que lo único que se buscó transmitir es que “en el Carnaval puede participar todo el mundo. Desde el guardia cárcel, hasta el preso” y que la promoción “está dirigida a todo el público en general”.

Marca registrada

Carnaval del País, es una marca registrada, por lo cual, cualquier utilización comercial que se haga con ella debe ser avalada por los responsables de la fiesta de Gualeguaychú.

En este sentido, desde la Comisión Central indicaron que TM Eventos estaba autorizado para usar la marca y también para tercerizar el trabajo.