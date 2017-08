Ser Turista en tu Ciudad: el proyecto para crear conciencia turística en los gualeguaychuenses

Se pondrán en marcha dos excursiones periódicas y gratuitas para que los vecinos conozcan y disfruten los atractivos naturales, culturales, históricos y recreativos. Arrancará en la plaza principal y terminará en alguna de las dos termas.

Amilcar Nani

Desde hace un par de años, Gualeguaychú se fue consolidando como uno de los puntos turísticos veraniego a partir de la consolidación del Carnaval del País. Pero fue solamente el primer punto: la ciudad fue poniendo sobre el mapa las diferentes propuestas que ofrece la ciudad. El Río, la naturaleza, las termas, la cultura, la historia, el arte, el esparcimiento, el relax y la diversión comenzaron a tener una impronta propia en el abanico de propuesta.

Sin embargo, el turismo en sí conlleva en su esencia una curiosa paradoja: muchos de los habitantes de cualquier centro turístico, muchas veces no son los principales consumidores de esas propuestas por el simple hecho de que son parte de la vida cotidiana. Y Gualeguaychú no es la excepción.

Si no fuera por las excursiones escolares, muchos de los atractivos locales no serían conocidos por los vecinos. Sin ir más lejos, basta ir a uno de las excursiones en lancha por el ríos Gualeguaychú para ver que, en su mayoría, los excursionistas son de afuera.

Esto conlleva a que varios gualeguaychuenses no conozcan muchos de los atributos que ofrece la zona, aunque sepan que existe. Salvo Ñandubaysal y el carnaval, el resto de las propuestas son conocidas más “de oído” que por haberlas vivido y experimentado. La consecuencia lógica es una pérdida de conciencia turística que afecta de manera lógica el crecimiento de ese proyecto. ¿Cómo vamos a recomendar algo si jamás lo hemos vivido, si no sabemos si es bueno o es malo, si no tenemos idea de qué se trata? La intención ahora es que esto cambie.

Desde el programa de Concientización Turística se quiere poner en marcha durante septiembre “Ser Turista en tu Ciudad”, una propuesta que invita a los vecinos de Gualeguaychú a experimentar de manera gratuita los diferentes atractivos locales.

La idea es poner en marcha un city tour, uno orientado al lado este de la ciudad y otro hacia el oeste, donde se recorrerán diferentes puntos atractivos para los que vienen a disfrutar de afuera. En el circuito se podrán conocer los lugares vinculados a la fundación de Gualeguaychú, el corsódromo y su historia, museos, plazas, costanera y se finalizará la excursión en algunas de las dos termas: el recorrido este en Termas del Gualeguaychú (camino a Pueblo Belgrano) y el oeste en las Termas del Guaychú, sobre ruta 14.

Está en carpeta también sumar una visita al desayunador del hotel Aguay, que el 90% de los habitantes de acá no lo conoce, y para la excursión del lado oeste unas al Bolacuá, que mucha más gente desconoce.

“Es un programa ambicioso porque pretendemos llegar a todos los barrios y que nuestros vecinos tengan la posibilidad de conocer, de manera ágil, entretenida e educativa, los atractivos de la ciudad disfrutando de la experiencia Ser Turista en tu Ciudad”, cuenta entusiasmada María Luz Villagra, ideóloga del proyecto, quien enseguida argumenta: “Hay que modificar las conductas y para eso es necesario capacitar, educar para así fortalecer nuestra identidad. Difícilmente alguien pueda contar lo que hay en nuestra ciudad si no la conoce. Por eso necesitamos para avanza como centro turístico el compromiso y la participación de la población local, que es un pilar fundamental”.

Por voluntad propia, con mucho corazón y mucho a pulmón, María Luz le trasladó esta inquietud a diferentes sectores centrales en la industria del turismo. Uno de los que más se entusiasmó con la propuesta fue Marcelo Giachello, presidente de la Asociación Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AEHG), quién enseguida se comprometió con el proyecto.

“Turísticamente tenemos que crecer como ciudad. Siempre lo digo: nosotros no somos una ciudad turística. Tuvimos la suerte de contar con un producto como es el carnaval, que nos abrió las puertas para que venga el turista y atrás de eso comenzamos a crecer. Entonces por ahí nos falta esa escuela, como la que tuvo Colón, que sin nada hicieron un punto turístico. No tienen algo como el carnaval que los sustente. Y nosotros hoy tenemos más cosas que Colón”, explica Giachello.

Además de la AEHG, sumaron su visto bueno al proyecto la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú (CODEGU), el Centro de Defensa Comercial e Industrial, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) y la Sociedad Rural, entre otros. Todos consideran que es vital la conciencia turística en la comunidad para poder crecer.

“Este circuito no sólo será útil para los que trabajan en el servicio y tienen contacto directo con el turista –como los mozos, conserjes, playeros de estaciones de servicios, agentes de seguidad y tránsito, remiseros, comerciante o personal de la terminal de ómnibus– sino que es amplia la invitación. Todos son bienvenidos”, sostiene Villagra.

Para que este proyecto termine de tomar forma, debe participar también el Municipio, para que gestione y respalde a “Ser Turista en su Ciudad”. “Cuando una gestión de Gobierno se compromete con estos temas, es más que valorable. Y mejor todavía si el turismo fuera una política de estado”, resalta la creadora del proyecto.

En este sentido, Villagra, junto al director de Tránsito Oscar Navone, elaboró una ordenanza para que se incorpore al trámite del carnet de conducir o a la habilitación de los remises material didáctico sobre el turismo de la ciudad. Y no sólo eso: en los próximos días se podrá ver en los televisores de la sala de espera del laboratorio INDABI un material audiovisual con los atractivos locales. “Ojalá se sumen más establecimientos que cuenten con pantallas en lugares públicos y podamos difundir lo nuestro, para el día de mañana tener más buenos anfitriones y seamos multiplicadores de las bellezas de nuestra ciudad”,resalta.

El semillero de la conciencia

Hubo un proyecto relacionado con este tema que es anterior a Ser Turista en su Ciudad: desde hace del año, Villagra recorre los 3er grado de todas las escuelas de la ciudad dictando una un curso extracurricular con el objetivo de brindar a los niños un conocimiento “in situ” de lo que es nuestro y que muchas veces no se conoce.

Y como cierre de esta serie de actividades, se realiza un paseo similar al city tour que próximamente estará disponible para todos los vecinos de la ciudad.

El año pasado visitó 16 escuelas del ámbito privado y público y fueron capacitados de 500 chicos. La dinámica es ágil y didáctica: Villagra mediante gráficos, power point, juegos y encuestas, los alumnos comienzan a tomar como propios los atractivos de su ciudad.

“Sabemos que estamos sembrando, y también sabemos que la concientización turística es un trabajo a largo plazo y que los resultados no lo veremos inmediatamente”, sostiene María Luz mientras trabaja con entusiasmo y altruismo para que Ser Turista en tu Ciudad” pueda estar en marcha el 27 de septiembre, cuando se celebre el Día Internacional del Turismo.