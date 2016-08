El último escándalo de Diego: Ahora, en el Aeropuerto de Ezeiza

Cuan parecía que la paz volvía a la vida de Diego Maradona después de su encuentro con su hijo Junior, el domingo a la noche volvió a ser noticia por un escándalo. El astro del fútbol se presentó en el Aeropuerto de Ezeiza con su novia Rocío Olivapara regresar a Dubai pero no pudo viajar.

¿El motivo? Su pasaporte había sido denunciado como robado u extraviado. Esto generó el enojo del ex futbolista, que empezó a gritar y exigir respuestas. Finalmente, en medio de un clima tenso, Maradona no pudo viajar aunque intentó realizar un pasaporte express en el momento, algo que no funcionó ya que estaba con los tiempos justos.