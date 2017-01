En una entrevista, “El Pepo” contó cómo perdió el diente

El cantante se divirtió dando a conocer la historia de la pieza dental que le faltaba. Entrá en esta nota y conocé qué fue lo que pasó con el cumbiero.

El Pepo está disfrutando de su actual fama. Con su “cumbia peposa” arrasa en los boliches de todo el país y saborea el éxito que tuvo con “Los gedes”, la banda de la que fue líder antes de caer preso.

El artista se casó y sueña con tener un hijo junto a Josefina, la mujer que lo conquistó y supo domar. Ahora es otro. Las drogas y el alcohol quedaron en el pasado y sólo son un triste recuerdo. Su estadía en prisión lo hizo reflexionar y afirma que la música lo salvó.

Al Pepo todos lo conocían por sus pegadizas canciones y ese diente que le faltaba cuando sonreía. Pero… ¿qué fue lo que le hizo perder esa pieza dental: una pelea, el consumo de drogas o un golpe?

En el programa “Cortá por Lozano”, Rubén Castiñeiras reveló el misterio: “Estando en un boliche de Tigre, trabajaba ahí de tarjetero hace muchos años, estaba en la oficina y había un mármol. Una persona me tiró un sello, me agaché y le di al mármol con el diente. Me sangraba. Hablaba con la z como Flavio Mendoza. Cada seis meses me doy una vueltita por el odontólogo y me pego uno” dijo.