Una de las figuras de las Estrellas confesó que es bisexual

“Siempre me sentí atraída sexualmente por ambos sexos, desde que soy niña” y agregó: “Novias no tuve porque nunca me he sentido en la instancia de tener una relación estable con una mujer, eso me ha pasado con los hombres. Pero sí he tenido historias lindas con mujeres, me han pasado cosas”. Los conductores quisieron saber si ella había tenido “romances” con mujeres, y la actriz no les dejó lugar a dudas: “Sí, tuve romances con mujeres. Soy bisexual”, precisó.

Durante el programa le preguntaron si estaría dispuesta a tener una relación con alguna de las protagonistas de la tira y la actriz confesó: “No he descubierto todavía con cuál. Acabo de entrar a grabar igual, hace muy poco, tal vez en un mes te pueda decir otra cosa”, reveló la nueva incorporación a Las Estrellas, Vanesa González.

En tren de hacer confesiones, Vanesa develó la propuesta erótica que le hizo a su pareja: “Le propuse a mi novio que hiciéramos un trío con Pampita. Me parecía algo muy lindo. Y él se puso raro. Yo pensé que iba a darle un alegrón tremendo y reaccionó de manera muy extraña. Me parece una mujer espléndida”.

“En una época me gustaba mucho Alejandra Maglietti, siguió contando. No sé por qué. Bah… sí sé por qué: me calentaba. Pero lo de Pampita empezó hace poco, no es que fue de toda la vida”, agregó.+