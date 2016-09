Una mujer denunció que su hija fue “captada”

La joven ya no es menor y según fue interrogada por la fiscal de Gualeguaychú, se había ido del hogar por su propia decisión. La madre siempre cuestionó la decisión y logró recuperarla. “Cuando llegó a casa se quebró y me decía que tenía miedo”, comentó. Ella busca que esto no vuelva a ocurrirle a nadie.

La familia es oriunda de Buenos Aires, pero a mitad del año pasado llegaron a Gualeguaychú y se asentaron en Pueblo Belgrano, cansados de la inseguridad y de hechos que los habían tocado de cerca en su vida en la zona norte.

La adolescente cumplió los 18 años en su nueva casa. Tenía una vida normal, concurría a clases como cualquier otra chica, cursaba el último año de la escuela, y hasta tenía muy buenas notas. Pero cuando conoció a un joven de 19 años, oriundo de Pueblo Belgrano, su vida cambió.

Según relató a ElDía Susana (se cambió el nombre para preservar la identidad de la víctima), su hija “era una chica dulce, sumisa, muy compañera, carismática”, pero cuando conoció a un joven de 19 años oriundo de Pueblo Belgrano, “ella perdió todo eso, porque ahora es una chica totalmente triste”.

Con lágrimas en los ojos, nerviosa y con una voz quebrada, porque todavía siente que su hija está desprotegida, Susana detalló cómo comenzó todo. “Lo conoce en la plaza de Pueblo Belgrano. Mi hija venía de hacer unas compras y él se le acercó haciéndose el galán. ‘Decime tu nombre’, ‘vos no sos de acá’, ‘de dónde sos’. Mi hija ese día no dijo nada. Siguió hasta la casa. Después fue así todos los días”.

Según relató la mujer, el joven fue ganando la confianza de su hija poco a poco. Primero entablaron una amistad y con la excusa de que su familia era de muy bajos recursos y que había veces que no tenía para comer y que incluso su madre lo echaba de la casa, logró la aceptación en la casa de la adolescente, porque “un plato de comida no se le niega a nadie”, recalcó Susana.

Chiquilina inmadura

Con el paso del tiempo la relación de los adolescentes cambió, e incluso el joven se presentó ante el padre de la chica pidiéndole su aceptación para entablar un noviazgo con la hija. “Él le exigía que tenía que ponerse de novio porque había pasado tanto tiempo entonces tenían que estar de novio. Formalizar. De mi parte le dije no, porque yo no lo conocía”, recalcó Susana, que se opuso a que su hija mantuviera un noviazgo.

A partir de esta relación, la adolescente empezó a cambiar. Dejó de relacionarse con sus amigos de la escuela y el joven empezaba a tener decisión sobre su novia. El muchacho pasaba más tiempo en la casa y los padres de la chica notaron actitudes en las discusiones que los pusieron en alerta. “Era irracional. Se ponía muy loco. Se sacaba por cualquier cosa. La tomaba a mi hija como una chiquilina inmadura. Y le decía que ella tenía 18 años, que tenía que madurar, hacerse mujer. Que era grande. La insultaba con voz muy fuerte”, manifestó Susana.

La mujer de casi 50 años nunca observó una agresión física, aunque sí el maltrato psicológico. Tomó conocimiento de que su hija podía ser víctima de violencia de género cuando sus vecinos le contaban que los habían visto en la plaza, donde él le pegaba, pero nadie nunca los denunció porque “le tienen miedo a la familia del muchacho”.

El novio fue ganando lugar hasta que logró que la chica cambiara de colegio para estar más cerca. Fue una decisión unilateral y fue ella quien de forma autónoma realizó los trámites. Con este cambio, él era quien siempre la esperaba a la salida de la escuela y la acompañaba hasta la casa, pero el 5 de agosto todo empeoró.

Ella sola se fue

Mientras la familia de la adolescente se encontraba en Gualeguaychú en la casa de unos amigos, ella tomó algunas pertenencias y abandonó el hogar, pero antes pasó por la comisaría y dejó constancia que se iba de su casa por propia decisión porque aseguró tener una mala relación con sus padres.

Susana cree que su hija siempre estuvo dominada por el joven en todas las decisiones que tomó. La familia concurrió hasta la casa del novio, pero contó que nunca se la dejaron ver. Que les negaban que su hija estuviera en esa casa. “Quería ver a mi hija y que ella misma me diga que no quería estar más en mi casa”.

Cuando fueron a realizar la denuncia en la Comisaría Quinta, se les informó sobre la exposición que minutos antes había realizado la joven de 18 años. La madre, inquieta, continuó buscando todas las alternativas para sacarla de esa casa porque “en mi interior sentía que esa noche a mi hija se la iban a llevar a otro lado por las actitudes que él había tenido en los últimos días”.

El marido de Susana había conseguido un trabajo en otra provincia y la familia había decidido mudarse buscando una mejor calidad de vida. Cuando esta información llegó a oídos del joven “no le gustó nada”.

Una Fiscal entrevistó a la joven, pero ella aseguró que estaba en ese lugar bajo su consentimiento, y al ser mayor de edad nada podía hacer la funcionaria judicial, Además, como ha ocurrido en otros casos de abandono de hogar, se creía que iba a volver sola cuando ella lo creyera conveniente.

Desesperada

Susana no quedó conforme con esto y se comunicó con la Fundación María de los Ángeles, que pertenece a Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Esta ONG trabaja con víctimas de la trata de personas y Susana siempre creyó que su hija podía ser una víctima de este flagelo.

“Mandé un mail y ese mismo día se pusieron en contacto conmigo. Fueron muy rápidos para interiorizarse de lo que estaba pasando. Les conté que el comisario estaba muy preocupado por el lugar donde estaba mi hija y desde la fundación me dijeron los pasos que debía hacer. Tratar de buscar el contacto para poder verla, en ningún momento se nos permitió. Íbamos hasta la casa y no la dejaban asomarse”, relató.

Según describió Susana, desde la ONG realizaron varios llamados, pero por una nueva denuncia se logró sacar a la joven de esa casa. Un móvil policial la buscó y la llevó hasta la Justicia. Fue revisada por el médico policial y se dispuso que en vez de ser regresada a esa vivienda, fuera llevada con los padres para que mantuvieran una reunión a solas.

Esto ocurrió el martes 13. “Cuando llegó a mi casa se desarmó. Nos dijo que nos extrañaba, que quería volver, que no sabía cómo hacerlo porque tenía miedo. Ella dijo que nunca la amenazaron pero que no podía volver porque tenía miedo. Esa palabra la reiteró muchas veces ‘tenía miedo’. No nos contaba miedo a qué. Estaba sucia, tenía olor, abandonada, se había empeorado un problema de salud, flaca, muy delgada”, recordó con los ojos llorosos.

¿Usted cree que su hija fue captada?

-Sí. Cuando le comenté esto a la señora de la fundación lo primero que me dijo fue eso, que nuestra hija fue captada. Yo no utilicé esa palabra porque no sabía si había sido realmente así, pero después con el paso de los días y la comunicación con la fundación, la operadora nos dijo que fue captada.

¿Por qué decide hacer público el caso?

-Porque la gente de Pueblo Belgrano tiene miedo a denunciarlos. Tiene miedo a hablar. Esto ya le sucedió a otra familia antes que a nosotros, que debieron dejar la ciudad. Esa familia también logró sacar a su hija de esa casa, pero estas personas iban hasta su casa -como nos pasó a nosotros hoy- a gritar, a insultar, a amenazar de que van a quemar la casa, que a mi hija se la van a volver a llevar. Por eso lo quiero hacer público. No quiero que esto le vuelva a pasar a ninguna otra chica más. No quiero que ninguna otra chica viva esa situación.

¿Van a sacar a su hija de Pueblo Belgrano?

-Como remedio inmediato mi hija tiene que dejar sus estudios y se tiene que ir a vivir con la familia en Buenos Aires para sacarla ya de acá. Anoche hubo una situación en el colegio. Llevábamos a nuestra hija y cuando la dejábamos, vimos que justo venía él hacia la puerta. Cuando mi hija lo vio se puso a llorar terriblemente. Se desarmó. Se me caía y lloraba con una angustia terrible.

Conclusión

El caso no está judicializado porque las decisiones que tomó la supuesta víctima las realizó siendo mayor de edad y de forma personal. No hay una denuncia en contra del ex novio, porque en ningún momento habría infringido una ley. Pero la familia de la joven cree que se logró abortar a tiempo una situación que pudo haber tenido consecuencias mayores con el paso del tiempo.