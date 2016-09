Una paraguaya originó un amplio despliegue policial en la Terminal

Una mujer que viajaba desde la Terminal de micros de Retiro hacia su país de origen, bajó en Gualeguaychú aduciendo problemas de salud por no saber con exactitud el paradero de su hija, lo que demandó el accionar de la Policía y de la Justicia Provincial y Federal.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde y tuvo como protagonista a una mujer de nacionalidad paraguaya que viajaba desde Retiro a su país. Según se informó a ElDía, el motivo del viaje era el reencuentro con su hija de poco más de un año, que vive en Paraguay.

Pero durante el trayecto desde Buenos Aires a Gualeguaychú habría recibido un llamado en donde se le habría dicho que la menor se encontraba en Buenos Aires. Esta situación le originó una descompensación y bajó en Gualeguaychú, en donde expuso lo que le estaba ocurriendo.

La joven tenía escasa documentación y se solicitó a la Dirección de Migraciones información. Desde la Institución se informó que en abril había ingresado al país y que se tenía constancia que había regresado a los pocos días a Paraguay, pero más allá de estas irregularidades no existía ningún pedido de detención o captura.

La mujer no continuó el viaje y el personal de la Comisaría del Menor y la Mujer le dio intervención a la Justicia local, pero luego las actuaciones le fueron trasladadas a la Justicia Federal de Concepción del Uruguay. La joven no continuó el viaje, pero no fue detenida; y con el paso de las horas se habría esclarecido su situación personal.