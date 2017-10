En una semana le robaron tres veces a los autos que tiene a la venta en la calle

El lunes a la noche robaron en un Renault 12, el martes a la noche fue el turno de un Renault 18 y ayer por la madrugada a un Fiat Duna. Todos los vehículos estaban a la venta estacionados en Ayacucho y Del Valle. Les sacaron baterías, parabrisas y otras partes.

Gastón “el Mono” Casenave está dedicado desde hace años a la venta de automóviles usados y es conocido por las particulares promociones escritas en los parabrisas y lunetas. Como carece de un espacio físico para exponerlos, hizo de la esquina de Ayacucho y Del Valle su salón de exposiciones.

En reiteradas oportunidades ha sido blanco de la delincuencia, pero lo que ha ocurrido esta semana es algo fuera de lo común. En cinco días le robaron a los tres vehículos que tiene para la venta.

“El lunes abrieron el capot de un Renault 12 y me robaron el arranque, la batería y el alternador. El martes le sacaron el parabrisas a un Renault 18, le cortaron el burlete y lo sacaron limpito. Y hoy a la madrugada (por el viernes), a un Fiat Duna que estaba estacionado sobre Del Valle, con un cuchillo abrieron la puerta y cortaron el burlete. Le sacaron el parabrisas y la patente”, relató indignado Casenave.

“No estamos hablando de que estamos en una zona alejada, complicada, como podría ser atrás del cementerio, estamos en pleno centro, donde hay iluminación”, señaló el comerciante. Tras la denuncia se buscó en las cámaras de seguridad de la zona y lo único que se alcanzó a ver es a dos personas en una moto que dan la vuelta, pero nada que fuera incriminatorio.

“Lo que más fastidia es que uno se rompe para pagar sus impuestos a los ponchazos, pero si hay alguien que roba el parabrisas hay alguien que lo compra”, señaló el damnificado. “La Policía sabe pero no puede hacer nada. Yo he dado nombres y dicen que si no los agarran en el hecho después no pueden hacer nada. Los tipos están robando y a las cinco cuadras ven venir el patrullero con las balizas prendidas y ahí se cruzan a tomar mate a la plaza, esperan que pase y después siguen”, agregó.

Estos robos que sufrió Casenave no son de un gran valor en sí mismos, pero en total la pérdida puede llegar hasta los 8 mil pesos, porque “un parabrisas no baja de los 2500 pesos y acá me robaron dos, después una oblea de GNC 800 pesos, una batería 2000 pesos, y en total tenés unos 6 u 8 mil pesos que te cuestan recuperarlo. Te da una impotencia llegar y encontrarte con esto, que es un sopapo que te vuelve a sentar de vuelta”.