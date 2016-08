Urribarri: “No estoy retirado”

“He sido atacado judicialmente con una denuncia infundada de la que me estoy defendiendo sin involucrar ni molestar ni al peronismo ni a la militancia”, dijo el ex gobernador. Habló del peronismo y defendió a Bordet.

Sergio Urribarri había hecho de las redes sociales una de las herramientas fundamentales de su comunicación política. En su segunda gestión conformó un equipo moderador que integraron redactores, fotógrafos y, sobre todo, espías. El ex gobernador no sólo se interesó por comunicar su minuto a minuto con frondosas galerías de fotos y videos, sino también por saber lo que publicaban periodistas y dirigentes políticos.

La anécdota cuenta que durante el conflicto de la Uader, Urribarri dio marcha atrás por cuestiones políticas, pero había encontrado en las redes sociales un inmenso rechazo de la comunidad educativa y estudiantil. Esa información se la habían aportado sus empleados contratados para esa labor.

En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Diputados activó su cuenta de Facebook tras meses de inactividad. El primer cambio fue la foto de portada. Hizo un collage en el que mezcló imágenes familiares y políticas.

“Hola amigos, después de varios meses de dejar correr el agua bajo el puente vuelvo a conectar con ustedes para conversar”. Así se presentó el 28 último a las 21.20.

El párrafo siguiente fue: “Estaré aquí presente para comentar ideas, para responder a lo que quieran, para que me cuenten cosas. No estoy retirado, y tampoco estoy en campaña; pero sigo comprometido en el servicio a la provincia, colaborando en todo lo necesario con mi amigo y gobernador Gustavo Bordet y al lado de todos los entrerrianos. Igualmente aclaro que este no es un sitio político, sino el Facebook de un tipo como cualquiera.”

Enseguida, en otro post, se refirió a su situación judicial. “Lo de agua debajo del puente es porque yo también he sido atacado judicialmente con una denuncia infundada de la que me estoy defendiendo sin involucrar ni molestar ni al peronismo ni a la militancia y eso lleva un poco de tiempo, amarguras y energía”, sostuvo. Y agregó: “Digo también que después de 35 años de militancia siento que, además del agradecimiento siempre público a lo que Néstor y Cristina hicieron por mi provincia, sí tengo bastante para ofrecer y experiencia para transmitir”.

BORDET Y EL PERONISMO

Urribarri recordó a “los compañeros que a nivel nacional” perdieron las elecciones. “Si alguna vez por la vía democrática –la única en la (que) participaría- los peronistas queremos recuperar el gobierno nacional, si queremos retener la provincia, tenemos que ser cada vez más y no cada vez menos. Esto, los que son peronistas lo entenderán con claridad; los que no, no”, aseguró.

Paso seguido dijo sentir “la estima de los miles y miles de entrerrianos a los que hemos llegado con nuestra gestión. A los que manifiestan su odio espero que no le transmitan ese feo sentimiento a sus hijos”.

En un tercer post señaló que no quería despedirse “sin opinar sobre algunos juicios de valor que han hecho sobre nuestro gobernador Bordet”. “Gustavo tiene que mantener un gobierno que siempre está lleno de obligaciones concretas de la cual dependen, en el sentido más estricto del término, decenas de miles de familias en la provincia. Es su prioridad excluyente y máxima, por lo tanto no puede tomar ninguna decisión que ponga en riesgo ese asunto. Los que hablan de claudicaciones y esas cosas es simplemente porque no tienen dimensión de la responsabilidad de un gobernador, porque no les importa o porque no conocen a Gustavo. Hay poco espacio para la épica cuando se depende de otros para cumplir con obligaciones propias”, sostuvo. Y sentenció: “De la mano de él, y con la ayuda de todos nosotros, Entre Ríos seguirá por la senda de crecimiento e igualdad, senda que inició hace ocho años y de la cual no hay vuelta atrás!”. Fuente: Página Política