Vanessa habló sobre la condena a Martínez Poch: “Le dije, ‘que Dios te ayude'”

La ex pareja del condenado a 37 años de prisión por abusos sexuales dijo que “está feliz” por el fallo. También se refirió al gesto obsceno que él realizó al escuchar la pena: “Sabía que me iba a buscar con la mirada, pero yo no le di pie”.

Su cara volvió a iluminarse. Vanessa Rial ya no tiene por qué esconder su sonrisa. El duro fallo que condenó ayer a 37 años de prisión a su ex pareja, Cristian Martínez Poch, le devolvió la vida. “Nunca más volveré a tenerle miedo”, le dijo a Infobae. Mientras el condenado pasa días difícil en la cárcel, Vanessa busca recomponerse con terapia, cursos, ayuda psicológica y el amor de su familia. “Martínez Poch ya no lastimará a más nadie, por lo menos por mucho tiempo”, dijo esta mujer que debió soportar golpes, prácticas sexuales aberrantes, maltrato físico y psicológico y hasta amenazas de muerte. “Fueron años de mucha lucha, terapia, internaciones, medicación. Pero todo conduce a buen puerto, así que a las mujeres les pido que por favor hagan la denuncia”, pidió. Vanessa festejó los 37 años de cárcel para su ex pareja. (Télam) Vanessa fue una esclava sexual de los perversos antojos sexuales de Martínez Poch, quien la golpeaba, drogaba, alcoholizaba y encerraba a diario para hacer con ella lo inimaginable. Lo mismo le hizo durante años a sus propias hijas, quienes revelaron los abusos que sufrieron desde muy chicas y en la Corte debieron taparse los oídos para no escucharlo más. En su declaración, Vanessa confesó que la obligaba a tener relaciones sexuales con animales y que la drogaba para que sus amigos también abusaran de ella. Pese a varios intentos fallidos de escape, fue víctima una y otra vez de las peores perversiones. Respecto de eso, reconoció que los primeros signos de alerta a los que debe prestar atención una mujer en una relación de pareja son los celos (con amistades o por la manera de vestir), el aislamiento familiar, la psicopatía y la obsesión. Respecto a los irónicos gestos que Martínez Poch hizo ayer con su cara y su mano en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 ante familiares y amigos de la víctima, Vanessa sonrió y dijo: “No lo miré. Sabía que me iba a buscar con la mirada. Yo no le di pie”. Y agregó: “Si hizo eso delante de todos los jueces y las cámaras de televisión, imagínense lo perverso que es cuando te tiene en una situación de esclavitud”. Vanessa, que coopera en una ONG para ayudar a víctimas de violencia de género, suplicó a las mujeres que no permitan que sus parejas las celen o menosprecien. “Todo el tiempo me decía que era una negrita de mierda,una abogada berreta y que su auto valía más que mi vida”, precisó. “Con él viví violencia de todo tipo”, lamentó. Ayer, el Tribunal Criminal 1 -integrado por los jueces Juan José Ruiz, Carmen Palacios Arias y Marí­a Isabel Martiarena-, condenó a 37 años de prisión al DJ Martínez Poch por abuso sexual a su ex pareja y sus dos hijas, quienes suplicaban no cruzárselo en los pasillos de Tribunales. La más chica es la que mejor afronta su pasado y reveló detalles aberrantes de las cosas que –junto a su hermana- debieron soportar de su padre. Durante el juicio oral, Martínez Poch nunca se mostró arrepentido ni reconoció ser el autor de los hechos. No obstante, de todos sus amigos citados a declarar como testigos, solo se presentó uno. “Lo dejaron solo durante el juicio y nadie lo visita en la cárcel”, reveló el padre de Vanessa, quien no cree que alguna vez vuelva a salir de prisión. Por su parte, el abogado de la familia, Julián Rimada, sostuvo que “fue un caso muy grande y con mucha repercusión mediática, que tuvo un final satisfactorio”. “Martínez Poch es un psicópata. Todas sus declaraciones durante el juicio fueron circulares y duraban entre 6 y 7 horas en las que nunca decía nada. Es una persona que no cambia ni va a cambiar porque ni siquiera es medicamente tratable”., sentenció. Por último, consideró que el fallo fue ejemplar: “Estábamos acostumbrados a fallos de menores condenas para violadores”.