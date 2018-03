Verduras Imaginarias participará de la Fiesta Provincial de Teatro

La sala Sinergia Teatral vuelve a destacarse por su trabajo profesional de alta calidad artística. En esta oportunidad, la obra Verduras Imaginarias fue seleccionada para representar a Gualeguaychú en La Vieja Usina de Paraná.

Carlos y Matilde son los protagonistas de una obra que narra la vida de un matrimonio agobiado por la rutina. Los personajes son interpretados por los actores Valeria Bassini y Claudio Pérez.

Verduras imaginarias fue seleccionada entre más de 100 obras en ambas convocatorias, siendo la única pieza teatral de Gualeguaychú en participar de los dos certámenes: La Fiesta Provincial del Teatro y el Segundo Festival de Teatro de Larroque.

Mañana sábado 10 de marzo a las 17 se presentarán en la sala de Teatro Alberto Paoli, donde formarán parte del Segundo Festival de Teatro en la ciudad de Larroque

Luego, se sumará a la Fiesta Provincial de Teatro de Entre Ríos 2018 que se realizará el próximo miércoles 14 de marzo a las 21 en La Vieja Usina.

Verduras Imaginarias se plantea la posibilidad de jugar a que el tiempo no ha pasado y plantean que “si puede imaginarse, puede crearse, o al menos, jugar a crearlo”.

Carlos y Matilde forman parte de un matrimonio monótono, rutinario, igual a muchos y a la vez, muy diferente. Una noche, ella propone un pasatiempo extraño, ajeno a todo lo concreto, real y cotidiano de su existencia: imaginarse cosas que no existen, que no están ahí. En lo profundo de este juego, Carlos y Matilde se enfrentan a sí mismos. Y descubren al mismo tiempo que, quizás, imaginarse lo que aún no está allí sea la única forma de afrontar el hecho que nunca lo estará.

La obra es dirigida por Emiliano Farías y protagonizada por Vale Bassini y Claudio Pérez del grupo Sinergia Teatral.