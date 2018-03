Video: bestial agresión en confuso episodio ocurrido en Concordia

Ocurrió el domingo cuando paseaban por la costanera de Concordia. La madre del joven denunció que el chico, quedó inconsciente tras ser golpeado para robarle y acusó al motociclista de ser el entregador. Pero investigan otra versión.

Un hecho de inusitada violencia ocurrió el domingo por la mañana en la costanera de la ciudad de Concordia. Se trata de un violento asalto en el que dos jóvenes golpearon a otro, para robarle el celular y su camisa, supo Elonce.com. Todo ocurrió ante la mirada y la actitud pasiva del motociclista con quien paseaba la víctima en el rodado.

Un video reproducido en las redes sociales muestran las imágenes del violento asalto y la conclusión del mismo, cuando la víctima de 17 años, queda tendida inconsciente sobre el asfalto. Posteriormente, se supo que el joven agredido, terminó internado en el hospital Masvernat de Concordia, donde fue asistido y dado de alta cerca del mediodía del domingo.

¿Robo o celos?

Elonce.com pudo conocer que la madre del joven agredido, realizó la denuncia del hecho en la Comisaría Octava de Concordia. En la exposición a la que accedió Elonce.com, relató que su hijo Pablo de estaba paseando en moto junto a Emanuel de 23 años, cuando repentinamente, Emanuel quien conducía la moto, “entregó a su hijo para que lo golpearan y le robaran el celular Samsung J5 y una camisa negra con puntos blancos y de mangas cortas”, señala la denuncia.

El violento robo ocurrió el pasado domingo en la costanera de Concordia, frente al anfiteatro municipal y tras ser golpeado, el joven quedó tendido, e inconsciente sobre el asfalto. Por tal motivo, y fue trasladado hacia el hospital Masvernat donde fue asistido y dado de alta a las 11 del pasado domingo.

Otra versión del hecho

En tanto, Elonce.com dialogó con el Jefe Departamental de la policía de Concordia, comisario Marcelo Den Dauw, quien manifestó otra versión de los hechos y explicó que se trató de una situación de amores y celos.

El comisario indicó que el joven agredido y su agresor, ya habían tenido un cruce en un boliche de Concordia, donde la víctima había sido increpada por el sujeto tras una confusa situación con su novia.

Esta versión según los propios dichos del joven agredido, al regresar a su casa tras estar en el hospital. El chico habría contado a su madre que el problema habría sido porque la víctima, había estado bailando con la novia del agresor, lo que provocó la ira del sujeto.

Aquí en VIDEO

La investigación

“El Fiscal Guerrero y personal de Investigaciones, ya tienen el video y trabajan para establecer qué fue lo que pasó y también, para lograr identificar a los agresores, de los cuales ya se tiene una presunción de quiénes son”, afirmó Den Dauw a Elonce y agregó que “es difícil saber qué sucedió realmente, porque el joven agredido ha contestado con evasivas o negando los sucesos. Inclusive, no sabemos si existieron dos hechos: uno en el interior del boliche y el otro que se ve en el video”, afirmó el funcionario policial.

“Hasta que el joven no haga una declaración convincente, no vamos poder identificar a los agresores”, dijo Den Dauw a Elonce.com y agregó que “cuando vi el video me pareció alarmante la pata de forma alevosa en que lo golpea y podría haber terminado con consecuencias trágicas, ya que los jóvenes no miden las consecuencias de sus actos”, resaltó el Jefe Departamental de Concordia.