Video: Guillermo Moreno y Eduardo Feinmann casi terminan a las trompadas 

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno fue de invitado al noticiero que conduce Mauro Viale en A24 y, en medio del programa, protagonizó un tenso cruce con Eduardo Feinmann . Casi terminan a los golpes

“¿Al doctor Feinamnn lo conocés?”, le había preguntado Viale al kirchnerista, a lo que Moreno respondió: “No, la verdad que no, tuvimos una vez un altercado pero nunca más lo vi. Yo no soy rencoroso, no tengo problema con nadie, los peronista somos así”.

En ese momento, Moreno explicó: “Aparte, ¿sabés cómo demostramos como somos? Los periodistas como Feinmann que se la pasaban criticando a nuestro gobierno, ¿trabajaban en nuestro gobierno? Sí, él se hizo famoso en nuestro gobierno. En cambio ahora los periodistas que dicen que [Mauricio] Macri es un vago los sacan.

En ese momento y pese a los esfuerzos de Viale por evitar la disputa, el exfuncionario señaló a Feinmann, que estaba en el piso, y disparó: “Te sacaron solo una vez de un programa, después trabajaste todo el tiempo”. Ante esto, el periodista saltó: “Yo ya era conocido antes de que usted sea el peor funcionario o uno de los peores del gobierno de Cristina. No me cabe la menor duda”.

Ese comentario despertó la furia de Moreno, que se paró de su silla y comenzó a acercarse a Feinmann mientras decía: “Y no si no sabés nada. Tu opinión me tiene sin cuidado porque es tan alta como tu altura…”. “Así sos, patotero”, dijo Feinmann mientras intentaban separarlos. “Este es un idiota”, lanzó Moreno y, en ese momento, Viale ordenó al director que fueran a un corte, que ya no se filmara.

Más adelante, Feinmann estuvo al aire junto a Luis Majul, quien sentenció: “Mi profundo desprecio al patotero de cuarta Guillermo Moreno”. Feinmann, por su parte, volvió a apuntar contra el kirchnerista y, al señalarse la cabeza, dijo: “La verdadera altura de una persona está acá y la verdad es que él es un enano mental”.