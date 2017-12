El video de Maradona cuando llegó al millón de seguidores en Instagram

“Quiero poder para que la gente sea feliz junto a Diego Armando Maradona”, dijo, entre otras cosas.

“¡Ohhhh, somos un millón/ Un millón, un millón / Somos un millón”. Diego Armando Maradona festejó con esa letra al ritmo de “Pop Goes the World” de la banda canadiense Men Without Hats, ritmo transformado en un himno de cancha, haber llegado a una cifra mágica de seguidores Instagram.

Se expresó en un particular video en dicha cuenta en su red social, hecho desde un auto y con un mensaje en el que se lo vio cargado de sentimiento.

Ohhhh somos 1 millón!!!!!! ❤⚽️ Una publicación compartida de Diego Maradona Oficial (@maradona) el Dic 19, 2017 at 8:09 PST

“Gracias a la gente que me sigue. Un millón es mucho amor, mucho cariño, mucha fuerza, mucho poder. Yo no quiero poder para hacerle mal a la gente, quiero poder para que sea feliz junto a Diego Armando Maradona. Un beso para todos”, dijo el ex jugador y técnico de la Selección Argentina.