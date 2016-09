Violencia de género: Dos casos por día y se triplicaron las condenas

Si bien los tipos de agresiones que engloba la violencia de género son amplios, en Gualeguaychú los números son sorprendentes. Este año se ha triplicado la cantidad de condenados con respecto al mismo período de 2015. Por mes hay unas 60 denuncias y en 2/3 de ellas se piden medidas inhibitorias.

Carlos Riera

Cuando se habla de violencia de género no solo hay que pensar en víctimas de agresiones físicas. Dentro de este delito se deben contemplar otros tipos de agresiones que en algunos casos no requieren de un golpe de puño o una patada.

Marco jurídico

La violencia contra la mujer está contemplada en la Convención de Belém Do Pará (aprobada por la ley nº 24.632) y en la ley nº 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres”, a la que se adhirió la provincia de Entre Ríos por ley nº 10.058, promulgada el 15 de noviembre de 2011.

Es una cuestión que excede a lo estrictamente “interno” o “nacional”, ya que el Estado argentino asumió un compromiso internacional de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer; y su incumplimiento puede generarle responsabilidad internacional.

La Ley a la que se adhirió Entre Ríos dice: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Esa obligación asumida por el Estado argentino hace que desde el Ministerio Público Fiscal no se preste conformidad para el otorgamiento de suspensiones de los procesos a prueba (probation). A fines del año pasado, la Justicia de Garantías de Gualeguaychú le concedió ese beneficio a un imputado, pese a la oposición fiscal, pero el Ministerio Público recurrió y la Cámara de Gualeguay hizo lugar a ese recurso; y el imputado fue finalmente condenado.

En ese recurso que se presentó a Casación se sostuvo que no se podía prescindir de un “juicio oportuno”, porque de lo contrario se estaría en discrepancia con lo adherido en las leyes sobre prevenir, investigar y sancionar los hechos que involucren situaciones de violencia de género.

Denuncias por día

José María Leston, secretario general de coordinación del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, contó a ElDía: “antes de abrir una investigación tenemos siempre que constatar que esa violencia tenga un correlato en los tipos penales específicamente descriptos en el Código. Nosotros podemos entrar a investigar siempre y cuando lo que se denuncia tenga un correlato penal, sino estamos impedidos. De lo más grave a lo más leve. Podemos ir de un homicidio o tentativa de homicidio, a una desobediencia judicial, pasando por abusos sexuales, lesiones gravísimas o graves, amenazas, daños y obviamente lesiones leves”.

En lo que va del año, en Gualeguaychú se han registrado 416 denuncias por violencia de género. Se estima que en promedio se recepcionan dos casos por día, es decir unos 60 mensuales, pero es solo un estimativo porque todo varía. “Los lunes o después de un fin de semana largo ingresa una mayor cantidad, que después va disminuyendo con el correr de los días, hasta llegar a ese promedio”, explicó Leston.

Muchas de las denuncias se hacen en el marco de conflictos que ya tienen ingreso en la Fiscalía, que obviamente se acumulan a los Legajos ya iniciados anteriormente. En dos tercios de los casos se piden medidas inhibitorias a la Justicia de Garantías. “Esto marca una diferencia con los últimos años, en que mayormente se libraban “oficios de abstención de actos molestos o perturbatorios”, con la sola firma de los fiscales”, indicó el funcionario judicial.

Lo importante de las medidas inhibitorias que ordenan los jueces de Garantías es que frente a los eventuales incumplimientos, aparece el delito de desobediencia judicial, que anteriormente no se daba con los oficios de los fiscales y en la actualidad ha servido para llevar a juicio a una persona denunciada por su ex pareja.

Tres veces más

En Gualeguaychú no existen demasiados hechos de suma gravedad de violencia de género a la vista de la Justicia. En muchos casos son hechos que no implicaron agresiones físicas, como por ejemplo: desobediencias judiciales, violaciones de domicilio, o eventualmente amenazas, o daños. Pero sin lesiones. Sin embargo la cantidad de condenados se ha triplicado con respecto al año pasado.

Al 7 de septiembre, se contabilizan 21 personas condenadas. Si se toma el mismo periodo del 2015, había 7 enjuiciados, siendo al finalizar el año un total de 15. Hasta este mes el número se ha visto notablemente incrementado, teniendo un aumento del 200 por ciento.

Estos números evidencian que durante el anterior sistema acusatorio, que dejó de funcionar el 4 de febrero de 2013, prácticamente no había condenas por este tipo de hechos. Sólo se penaba cuando implicaban situaciones “graves” (lesiones graves o tentativas de homicidio).

“Tal vez sea la importante persecución que estamos haciendo la que genere que, afortunadamente, no estemos teniendo estos hechos graves”, opinó Leston, que como dato importante agregó que “se ha establecido un protocolo de citar a la mujer y entrevistarla para saber la situación actual, luego del dictado de las medidas inhibitorias”.

Esto se debe a que en muchos casos las medidas inhibitorias surten efecto y no es necesario continuar judicializando el tema, siempre y cuando no aparezcan nuevos hechos de violencia. “Vamos evaluando y ajustando nuestras decisiones a cada situación particular que las víctimas nos traen a conocimiento”, indicó.

El botón anti-pánico es una de las herramientas con las que se cuenta ante hechos de gravedad, donde el acosador infringe las medidas inhibitorias e incurre en nuevos delitos, pero este dispositivo móvil se otorga “en excepcionalísimas circunstancias, en casos de riesgo cierto para la mujer, con el fin de no desnaturalizar la herramienta”.

REJUCAV en Tribunales

Mañana comenzarán a cargarse los datos en un sistema que estará únicamente dedicado a los Legajos relacionados a la violencia de género. Se trata de un Registro que brindará antecedentes a quienes deben adoptar medidas urgentes para proteger a las víctimas, y material para obtener estadísticas confiables para definir políticas contra la violencia de género hacia el interior del Poder Judicial y en coordinación con otros organismos. El Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de Género (REJUCAV) es un registro de datos que podrá ser consultado por los operadores judiciales de la provincia, que servirá -entre otras cosas- para evitar disposiciones judiciales paralelas, como muchas veces pasa, por ejemplo, entre las Fiscalías y los Juzgados de Familia, que piden a los Juzgados de Garantías, en el primer caso, u ordenan, en el segundo, medidas restrictivas prácticamente idénticas.

Los números de la violencia

